Cerrina, Marco Cornaglia è il nuovo sindaco

“Dedico la vittoria alla mia famiglia ed al ricordo di Aldo Visca. Hanno vinto il buonsenso e la correttezza “. Così Marco Cornaglia commenta la vittoria alle elezioni comunali di Cerrina.

A farli eco è Luigino Materozzi, vice sindaco di Cerrina, che ha retto il Comune dopo la scomparsa prematura di Aldo Visca e non si è ripresentato alle elezioni: “Sono contento per la sua vittoria. E’ stato un grande aiuto in questo ultimo anno, c’era sempre, le cose sono state condivise con chi ha voluto condividerle. Ha vinto la sua squadra e il suo programma”. E tra i primi a congratularsi con lui ieri pomeriggio c’erano i sindaci di Mombello Monferrato, Augusto Cavallo e di Villamiroglio Paolo Monchietto.

La vittoria è stata netta, Cornaglia ha raccolto 493 voti contro i 298 dello sfidante, il capogruppo uscente di minoranza, Anselmo Villata