Cambio al timone per il “Comitato Orti Torretta” nel segno della continuità

Dopo sei anni di impegno costante il “Comitato Orti Torretta” composto da Chiusano Piero, Marras Salvatore e La Torre Domenico passa il testimone ad un nuovo Comitato rappresentato da Piarulli Salvatore, Prestia Rosario, Tortoriello Michele e Lazzarato Milena.

Il Sindaco di Asti Maurizio Rasero e l’Assessore Mariangela Cotto hanno ricevuto in Municipio il comitato uscente e i nuovi eletti per ringraziare chi per tre anni ha collaborato alla gestione degli orti e per augurare un buon lavoro ai nuovi arrivati. Ai ringraziamenti ha preso parte anche la referente dell’ufficio orti Silvana Saglietti che ha ringraziato per l’amichevole e laboriosa collaborazione.

Il Regolamento Comunale stabilisce che ogni tre anni gli assegnatari degli orti comunali eleggano un gruppo di persone che li rappresenti, nominato “Comitato Orti” che ha il compito di creare un collegamento con il Comune per risolvere problemi di manutenzione, casi di inadempienza, contrasti e turni per le pulizie.

Il Sindaco e l’Assessore hanno colto l’occasione per ribadire l’impegno preso a suo tempo di prorogare di due anni le assegnazioni degli orti in scadenza, dichiarando che gli assegnatari sono un buon esempio di collaborazione e convivenza aggiungendo un valore in più ad una comunità che lavora costantemente per essere una “Città del Rispetto”.