Asti, eletto il nuovo Direttivo del Rione Santa Caterina nel segno della continuità

Martedì 19 ottobre, nella sede sociale di via Isnardi 9, si sono svolte le elezioni del nuovo Direttivo, per il biennio 2021-2023, del Rione Santa Caterina del Palio di Asti.

L’Assemblea ha dato piena fiducia al Rettore uscente Nicoletta Sozio e alla squadra da Lei scelta. Il Direttivo rossoceleste che guiderà il Comitato per il prossimo biennio è composto da

Piero Corrado, Vicerettore Vicario, Claudio Moiso, Vicerettore Tesoriere, Chiara Cerrato Vicerettore Segretario, Alex D’Amico, Vicerettore Consigliere, Samuel Perretta, Vicerettore Consigliere e Mattia Zanforlin, Vicerettore Consigliere.

La scelta, dopo questi due anni di fermo dovuti alla pandemia Covid-19, è stata quella della continuità. Nello scorso biennio, infatti, la proposta del Rettore Nicoletta Sozio, accolta con entusiasmo dall’Assemblea era stata quella di avere un Direttivo più ampio del solito per guardare al futuro e preparare i più giovani a gestire il Comitato. Oggi, dopo l’interruzione obbligata di tutte le attività, la volontà è quella di riprendere in mano il progetto e, soprattutto, di riprendere, poco alla volta, la normale vita del Comitato rosso celeste.

Nei prossimi giorni saranno composte le commissioni che, grazie alla passione dei tanti volontari, lavorano per ottenere i migliori risultati possibili in tutte le iniziative e attività che vedono impegnato il Comitato. Per le commissioni sarà seguito lo stesso principio: affiancare ai più esperti chi a oggi non ha ancora ricoperto ruoli di responsabilità. L’obiettivo è quello di rendere il più possibile tutti consapevoli dell’impegno e della serietà necessarie per poter ottenere i migliori risultati possibili. Accanto al Comitato dei grandi, anche quest’anno, sarà votato ed eletto da tutti i soci, dai 6 ai 18 anni, in regola con il tesseramento, il Comitato dei Giglietti.

Per tutti coloro che hanno voglia di avvicinarsi al mondo del Palio, conoscere e scoprire che cosa fa il Comitato rosso celeste, l’invito è quello di recarsi presso la sede Comitato, il giovedì sera, dalle 21.30 in avanti.