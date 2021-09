Nella cardiologia dell’Ospedale di Asti una targa per ricordare Giovanni Cori

Una targa nel reparto di Cardiologia dell’ospedale di Asti ricorderà Giovanni Cori, il calciatore astigiano scomparso a soli 31 anni nel luglio del 2019.

Giovanni, che era molto conosciuto per aver vestito le maglie di numerose squadre locali, fu colto da un malore in auto, proprio mentre tornava a casa insieme al fratello dopo una partita di calcetto. Da allora la famiglia non ha mai smesso di ricordarlo, organizzando un memorial calcistico in suo onore, il cui ricavato viene devoluto alla Cardiologia del Cardinal Massaia. La seconda edizione si è svolta proprio domenica scorsa, 5 settembre.

L’Asl di Asti ha così voluto omaggiare e ringraziare la famiglia Cori, accogliendo l’idea di commemorare Giovanni con una targa che sarà affissa nel reparto dell’ospedale.

Questa mattina la famiglia – il padre Giuseppe, la madre Anna, i fratelli Antonella e Gaetano, anche in rappresentanza della figlia di Giovanni, la piccola Rebecca – ha consegnato la targa al direttore generale dell’Asl At Flavio Boraso e al personale della Cardiologia, guidato dal dottor Marco Scaglione.

“È un modo per ricordare il nostro Giovanni e allo stesso tempo fare del bene ad altre persone sostenendo l’attività di questo reparto” ha sottolineato durante la cerimonia il padre, Giuseppe Cori, ringraziando l’azienda sanitaria e il personale dell’ospedale.

“È più facile essere generosi quando le cose vanno bene, invece ha molto più valore quando questi gesti arrivano dopo un dolore – ha commentato il direttore generale Asl At Flavio Boraso -. Il mio ringraziamento va alla famiglia Cori per l’aiuto al nostro ospedale e per aver riconosciuto nei professionisti della Cardiologia una struttura di riferimento del territorio”.