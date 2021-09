Le Ferrari protagoniste a Castelnuovo Belbo con il terzo ritrovo itinerante

Domenica prossima, 26 settembre, appuntamento a Castelnuovo Belbo per l’arrivo di un gran numero di Ferrari per il terzo ritrovo itinerante, organizzato dalla scuderia Ferrari Club di Alessandria con il patrocinio dei comuni di Castelnuovo Belbo e Acqui Terme.

PROGRAMMA

Ore 9,00 Arrivo equipaggi in piazza a Castelnuovo Belbo e colazione di benvenuto al “Bar dei Lovi”

Ore 10,00 Partenza da Castelnuovo Belbo per il tour sulle colline, patrimonio dell’umanità Unesco

Ore 10,45 Arrivo presso la cantina “Cuvage” di Acqui Terme

Ore 12,30 Aperitivo in piazza della Bollente ad Acqui Terme offerto da “958 Santero Bollente Lounge Cafè”

Ore 13,15 Pranzo presso il ristorante “I Caffi” di Acqui Terme

Per informazioni: Franco Giuliani (presidente): 339 8567897 • Aldo: 347 3805200 www.scuderiaferrariclubalessandria.it