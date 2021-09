Igersitalia nelle Langhe Monferrato Roero per la IX Assemblea Nazionale

Da venerdì 24 a domenica 26 settembre, il network nazionale IgersItalia, la community Instagram più seguita al mondo, si incontrerà nelle Langhe, Monferrato e Roero, per scoprire e raccontare le bellezze storico-artistiche e culturali di una delle regioni più belle e suggestive d’Italia.

Le Langhe Monferrato e Roero saranno il quartier generale della IX Assemblea Nazionale IgersItalia e dell’IgersMeet, in programma dal 24 al 26 settembre. Nonostante la situazione contingente legata al Covid, i numeri dei partecipanti sono alti: 80 Igers provenienti da tutta Italia. In tre giorni i contenuti digitali prodotti dagli Igers raggiungeranno milioni di persone come strumento di destination marketing delle zone coinvolte. L’Ente Turismo ha fortemente voluto questo evento per la grande opportunità di promozione e di visibilità a favore del territorio.

L’Assemblea IgersItalia costituisce da anni un fondamentale appuntamento finalizzato alla promozione territoriale, turistica e culturale per realtà locali, regionali ed enti turistici italiani con cui sviluppare progetti di valorizzazione e rilancio del territorio e della cultura attraverso attività di social media marketing e influencer marketing.

Una community in continuo movimento, che per la nona volta esce dal virtuale e si incontra fisicamente, riunendosi non solo per fare il punto sullo stato dell’arte della comunicazione su Instagram e sulle attività future, attraverso workshop e incontri, ma soprattutto per scoprire e promuovere il territorio che ospita il meeting nazionale con la collaborazione degli Igers del Piemonte. Community Igers da tutto il Paese si riuniranno per raccontare attraverso un digital storytelling le eccellenze di un territorio bellissimo come le Langhe Monferrato e Roero.

L’Ente Turismo si è inoltre occupato di tutta la gestione ed organizzazione dei tre giorni.

Oltre all’Assemblea, in programma venerdì 24 al Pala Alba Capitale, la giornata di sabato 25, sarà dedicata ai sette tour, protagonisti degli storytelling virtuali a cura dei partecipanti. I tour coinvolgeranno tutto il territorio: “Da Barolo a Barbaresco”, “Barbera d’Asti, una terra un vino”, “Rocche del Roero: la natura si racconta”, “Destinazione Bormida: su e giù per l’Alta Langa”, “Di chiocciola in chiocciola”, “Dal fascino del Romanico all’avventura della ricerca del Tartufo Bianco d’Alba”, “Moscato: sopra, sotto, dentro”,

Domenica 26 spazio invece all’Instameet nella città di Asti, l’evento vedrà la partecipazione degli Igers per far conoscere tra di loro le persone che ogni giorno si seguono e si scrivono online su Instagram: visiteranno, grazie alla caccia al tesoro organizzata ad hoc, alcuni luoghi selezionati per realizzare una serie di scatti, i migliori dei quali saranno premiati al termine della giornata.

“È un grande piacere ospitare l’Assemblea nazionale degli Igers. Abbiamo voluto questo evento nel nostro territorio in quanto abbiamo sin da subito colto l’importante e rilevante opportunità di una promozione e visibilità – dichiara Luigi Barbero, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero – 80 Igers in giro per il territorio che per tre giorni e soprattutto il giorno in cui divisi in 7 tour, da noi organizzati, racconteranno e fotograferanno le nostre eccellenze. Uno strumento di destination marketing che permetterà di raggiungere milioni di persone attraverso i canali social e non solo. Un grazie dunque all’Associazione per l’ottima occasione e per il lavoro, nell’ottica della promozione dei territori, che svolge con grande determinazione ed entusiasmo.”

“Nel decimo anno della costituzione dell’Associazione, eventi come l’IgersMeet e l’Assemblea IgersItalia 2021 assumono un valore ancora più importante. Ringrazio l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero per aver creduto in noi scegliendoci come strumento di promozione del territorio. Da anni collaboriamo con Enti di promozione turistica, Regioni e Ministeri per raccontare le bellezze dei territori, la cultura e l’arte di tutta Italia attraverso Instagram, la fotografia e i contenuti digitali – dichiara il Presidente IgersItalia Pietro Contaldo – In questo periodo in cui il Covid continua a condizionare gli spostamenti e i viaggi penalizzando l’intero comparto turistico, IgersItalia vuole dare una mano a tutte le realtà coinvolte. Per questo motivo come Presidente voglio invitare Enti, Istituzioni, associazioni e realtà di promozione della cultura e dei territori a sederci allo stesso tavolo per scrivere progetti concreti per promuovere e raccontare le bellezze d’Italia.”