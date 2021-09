Enaip Piemonte partner europeo di un progetto di arti creative sul benessere emotivo dei giovani

Enaip Piemonte rappresenterà l’Italia in un nuovo progetto europeo, “A time to breathe”, sostenuto da Erasmus+, finalizzato a valorizzare la creatività per promuovere il benessere emotivo e la salute mentale fra i giovani.

Questi ultimi, infatti, durante la pandemia, sono stati vittime di isolamento, inattività e talvolta depressione.

Da qui la scelta di costruire un hub europeo di arti creative, uno spazio online in cui trovare strumenti di formazione, informazione e valorizzazione di mental health ed emotional well-being.

Oltre all’Italia, rappresentata da EnAIP Piemonte e da Euroreso, il partenariato europeo include: l’Irlanda (lead partner) con Smashing Times International Centre for the Arts and Equality; la Grecia con European Centre in Training for Employment; la Spagna con Fundación Intras e la Croazia con Youth Peace Group Danube.