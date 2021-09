E\' mancato monsignor Antonio Gennaro, già vicario della Diocesi di Casale, originario di Robella

E’ mancato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì, monsignor Antonio Gennaro. Aveva settantasette anni ed era originario di Robella d’Asti.

In passato era stato ad Ozzano Monferrato, poi per molti anni vice parroco a Casale Monferrato, prima di andare come parroco alla guida della parrocchia di San Domenico. Per alcuni anni era stato anche vicario generale della Diocesi di Sant’Evasio. Per chi negli anni Settanta era giovane è stato un grande punto di riferimento. La notizia sta destando una grande impressione, e non solo a Casale Monferrato