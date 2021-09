CSVAA: fino a fine ottobre nuovo orario per la sede di Asti

La sede di Asti, per motivi organizzativi, osserverà il seguente orario fino a fine ottobre: tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 15 (orario continuato). Per eventuali necessità di appuntamento in orario diverso, si può contattare direttamente la sede di Asti.

Ad Alessandria gli uffici sono aperti con il consueto orario.

E’ ancora possibile iscriversi all’open day per aiutare gli ETS nel processo di trasmigrazione al RUNTS.

In vista del nevralgico – e non semplice – passaggio al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore), il CSVAA ha optato per offrire specifica consulenza con due appositi “Open Day” presso le sedi di Asti e Alessandria, così da agevolare l’accesso al servizio a tutti gli ETS delle due province.

Per la sede CSVAA di Asti (via Brofferio 110) l’appuntamento è per lunedì 27 settembre dalle 10 alle 16

Chi desidera fruire di questa opportunità deve prenotarsi (posti limitati) al seguente link: https://www.csvastialessandria.it/iscrizione/iscriviti.asp?id=149

Qualora non ci fossero posti disponibili, invitiamo gli ETS a inviare una mail al CSVAA manifestando il proprio interesse e la città in cui si desidererebbe partecipare all’incontro di consulenza. Il CSVAA organizzerà altri incontri di consulenza RUNTS nei centri zona della provincia e appena possibile pubblicherà il calendario delle aperture.

Per info e contattare la sede astigiana del CSVAA: 0141321897, at@csvastialessandria.it