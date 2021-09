C’è ancora posto per la Caccia ai Tesori Arancioni a Cocconato

Sono già tante le squadre che hanno aderito alla Caccia ai Tesori Arancioni di Cocconato in programma domenica prossima, 3 ottobre, nell’ambito della proposta di Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano.

Ricordiamo che la partecipazione è gratuita ed aperta a tutti ma ci si deve iscrivere, a squadre, sul sito dedicato cliccando QUI.

La squadra può essere composta fino a sei persone: la Caccia ai Tesori Arancioni non è una gara.

Si potrà partecipare dalle 10 alle 18, con ritrovo presso l’Ufficio del Turismo in piazza Cavour dove si riceveranno gli indizi: a quel punto non resterà che partire alla ricerca delle varie tappe, tra vicoli e piazze storiche, botteghe e negozi che custodiscono tesori e tradizioni, monumenti affascinanti e scorci suggestivi.

Non è prevista una competizione tra squadre, ma ogni squadra che completerà la caccia riceverà un piccolo dono del territorio, che sarà consegnato al termine del percorso, ritornando al punto di partenza. Durante la giornata e soprattutto quando avrai concluso la caccia, si potrà condividere la partecipazione e le foto sui social taggando @bandiere.arancioni e @touringclub e usando gli hashtag ufficiali: #tesoriarancioni #touringclubitaliano #bandierearancioni . Sarà un evento svolto in massima sicurezza, seguendo le direttive a contrasto della diffusione del Covid.