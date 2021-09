Asti: orari, prenotazioni e modalità di accesso ai servizi offerti dall’Ufficio Tributi comunale

Il Comune di Asti ricorda le modalità di accesso ai servizi tributari.

L’ufficio Tributi risponde telefonicamente nei seguenti giorni e orari: per prenotare un appuntamento in presenza fisica allo sportello telefonare al numero 0141399969 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30, il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Per informazioni TARI, telefonare al numero 0141399762 martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, il giovedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00. Per informazioni IMU telefonare al numero 0141399968 martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, il giovedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00. Per informazioni Imposta di soggiorno, invece, telefonare allo 0141399986 martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, il giovedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00.

Lo Sportello virtuale consente agli utenti di collegarsi con un operatore dell’ufficio Tributi tramite videochiamata nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30 per ufficio TARI, martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per ufficio IMU, previo appuntamento da prenotarsi accedendo al sito www.comune.asti.it, accedi ai servizi on line/clicca per accedere ai servizi/prenotazioni tributi.

Esclusivamente su appuntamento, prenotando tramite collegamento al sito web con le stesse modalità di accesso allo Sportello virtuale oppure telefonando al n.0141399969 per fissare l’appuntamento, è possibile recarsi presso lo sportello fisico.

È inoltre possibile inviare una email all’indirizzo di posta elettronica tributi.comuneasti@pec.it (riceve anche da email) per richiedere informazioni di carattere generale, trasmettere la modulistica, scaricabile dal sito www.comune.asti.it/come fare per/pagare le tasse, debitamente compilata e firmata, unitamente all’idonea documentazione attestante quanto dichiarato e al documento d’identità del soggetto che sottoscrive la dichiarazione/istanza. La modulistica deve obbligatoriamente essere compilata in ogni sua parte. In caso contrario non sarà presa in considerazione.