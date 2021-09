Asti, aperte le adesioni per partecipare al “Tavolontariato 2021”

L’edizione “Tavolontariato 2021” si svolgerà domenica 3 ottobre in Piazza Castigliano a partire dalle ore 17.00, ad annunciarlo il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore alle Politiche Sociali Mariangela Cotto.

Le associazioni di volontariato saranno coinvolte per una merenda sinoira che vuole essere un’opportunità per incontrarsi, conoscersi meglio, condividere idee e progetti.

Il Sindaco Maurizio Rasero a tal proposito precisa che il Comune di Asti, il Csvaa e la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti metteranno a disposizione tavoli, sedie, tovaglie, piatti e bicchieri e che le associazioni dovranno, invece, occuparsi di preparare quanto necessario per la merenda (cibo e bevande).

Per questa iniziativa è necessario dare la propria adesione entro giovedì 30 settembre esclusivamente via e-mail agli indirizzi: l.grandinetti@comune.asti.it / at@csvastialessandria.it. indicando il nome dell’associazione e il numero dei volontari che interverranno,

L’Assessore Mariangela Cotto comunica che l’allestimento dei tavoli inizierà dalle ore 15 ed invita, pertanto, le associazioni che aderiranno a dare una mano ai lavori di preparazione, con alcuni dei propri volontari.