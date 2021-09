Anche gli Amici Ca.Ri. alla presentazione della candidatura “Asti Capitale Europea del Volontariato 2023”

Riceviamo e pubblichiamo

Con Elisa Vogliotti, “fedelissima” di Cerro Tanaro, ho idealmente rappresentato tutti i volontari dell’Associazione “Amici Ca.Ri.odv” nell’importante incontro tenutosi martedì 14 settembre presso il Polo Universitario Rita Levi Montalcini di Asti con tema la presentazione delle città candidate a Capitale Europea del Volontariato 2023, corsa a cui partecipa anche Asti in competizione con Birgu (Malta), Oeiras (Portogallo) e Trondheim (Norvegia).

E nell’Aula Magna, con il Sindaco, l’assessore Mariangela Cotto e Mario Sacco, sono confluiti davvero in molti rappresentanti di associazioni che operano in città, gioiosamente presentando, fra filmati e applausi in sala, Asti alla commissione che sceglierà il prossimo 5 dicembre la città europea che rappresenterà il settore nel 2023.

Per me ed Elisa è stato veramente piacevole ritrovare volti noti, persone amiche, intrecciando saluti e soprattutto tanti sorrisi con un arrivederci in piazza Castigliano, il 3 ottobre, per “Tavolontariato”, e il 16 novembre, al Teatro Alfieri, per “Aspettando il 5 dicembre”, data in cui sarà scelta la Capitale Europea del Volontariato 2023.

Patrizia Porcellana