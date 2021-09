Fino a domenica 7 novembre divieto di sosta con rimozione forzata e di transito veicolare in piazza Sarti e piazza Medford ad Alba per l’installazione e la permanenza e lo smontaggio del Luna Park con spettacoli in città dall’1 ottobre.

Sempre fino a domenica 7 novembre divieto di sosta con rimozione forzata in piazzale Vitale Robaldo, per i veicoli al seguito degli spettacoli viaggianti.