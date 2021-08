Vetrina nazionale per Calosso con la grande tre giorni musicale di gipsy jazz

Per il gran finale di “Calosso c’è” lo scoppiettante Comune astigiano si trasforma nella capitale del Gipsy Jazz.

Per tre giorni, il 19, 20 e 21 agosto, Calosso ospiterà uno speciale progetto di Residency Artist molto importante, che per due giorni sarà anche seguito dalla telecamere di Mediaset, per portare alla ribalta nazionale l’iniziativa che chiude la lunga rassegna di eventi estivi.

Perché proprio di un grande evento coinvolgente si tratterà: ospiti saranno l’Orchestra Bohèmien, un gruppo di giovani che girano l’Italia e portano il gipsy jazz nelle piazze e nelle strade, accompagnati nell’occasione dal maestro Dario Napoli, musicista di grande talento ed esperienza, riconosciuto internazionalmente come uno dei più bravi interpreti della tradizione gipsy jazz e swing.

L’Orchestra Bohèmien è una comunità di “buskers”, ossia musicisti che si autofinanziano con le offerte di chi ascolta e gioisce della loro musica. Si basano solo sulla loro capacità di autofinanziarsi. Nata nel 2020, i ragazzi e le ragazze dell’Orchestra sono stati capaci di viaggiare per tutta l’Italia, proponendo musica di qualità, e definendo la propria identità musicale, aperta alla contaminazione con altri linguaggi della tradizione.

Per tre giorni i ragazzi e le ragazze dell’orchestra suoneranno, studieranno, proveranno per l’evento finale, il concerto del 21 sera, nello splendido scenario del giardino del Castello di Calosso.

Le prove inizieranno nel pomeriggio del 19 agosto e proseguiranno il 20 agosto e saranno aperte al pubblico. Non solo, in entrambe le giornate si svolgeranno anche delle jam session aperte a tutti i musicisti, all’ora dell’aperitivo. Oltre alla musica ci sarà l’aperitivo sarà arricchito con le “friciule” cucinate dalla proloco di Calosso innaffiate con i vini dei produttori di Calosso.

Il gispy jazz è una musica festosa, allegra, con melodie che uniscono le sonorità delle orchestre francesi e di canzoni popolari della metà del secolo scorso. Una musica che negli ultimi vent’anni è tornata alla ribalta e risuonerà tra le colline astigiane.

Dopo due giorni di prove, i musicisti si esibiranno nel grande evento finale del 21 agosto, nella splendida location del parco del Castello di Calosso, che anche quest’anno è stato messo a disposizione dalla proprietà, la famiglia Balladore Pallieri, per gli eventi estivi. L’inizio è previsto alle 21,30 e l’ingresso è libero.

Domenica 22 agosto ci sarà invece la giornata finale di “Calosso c’è”: tornano i pic nic al Castello per salutarsi con i gusti speciali di questo paese che sa bene con coccolare il turista. Nell’occasione, ci sarà anche la rimpatriata dei “Simba”, che si incontrano una rimpatriata nel ricordo dei padri fondatori. Per prenotare è necessario inviare un WhatsApp a Mauro 391.7252974 oppure a Clarina 349.8797639 entro venerdì 20 agosto.

Il “pranzo al sacco” proposto dalla proloco costa 15 € e prevede

Involtini di peperoni freschi con crema di robiola

Insalata di pasta fredda

Carpione con petto di pollo, uova e zucchine

Dolce