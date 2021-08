Riprende l’attività degli Alpini di Asti

Anche la sede ANA della Sezione di Asti, all’ingresso del parco di Rivo Crosio in corso XXV Aprile 71, in osservanza con le recenti disposizioni che impongono l’obbligo di far accedere solo le persone vaccinate o dotate del Green Pass, ha deciso di riaprire la propria segreteria e lo farà due giorni a settimana, il mercoledì con orario 9.00 – 12.00 e 20.30 – 23.00 e il sabato dalle 9 alle 12.

“Tutto questo non dev’essere un problema considerando che tutti gli alpini e soci aggregati sono da mesi simbolo di operatività e collaborazione ai centri vaccinali di ogni zona.” spiegano gli Alpini. E sabato scorso il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, ingegnere Ferdinando Franco, prima della sua partenza per un nuovo prestigioso incarico a Palermo, ha voluto salutare gli Alpini Astigiani con la visita alla Casa Alpina. Nell’occasione il Vice Presidente Massimo Lavagnino e il consigliere Francesco Giaretti hanno consegnato al Comandante Franco il guidoncino e il crest sezionali.

Il saluto del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Asti ingegnere Ferdinando Franco

Inoltre, seguendo le direttive emanate nei giorni scorsi dall’ANA Nazionale, grazie ad un rallentamento della pandemia che però non consente di abbassare la guardia, sono state lentamente riprese le attività con l’organizzazione di cerimonie e manifestazioni cercando di mantenere la stretta osservanza della normativa anti Codiv-19 che impone, anche all’aperto, alcuni necessari adempimenti.

Il Vessillo della Sezione di Asti con il Vice Presidente Vicario Vincenzo Calvo

Domenica scorsa si sono svolte tre importanti cerimonie alle quali era presente la Sezione ANA di Asti con i suoi vertici istituzionali e i suoi soci. Alla cerimonia nazionale del Cinquantesimo Anniversario dell’Istituzione del Bosco delle “Penne Mozze di Cison” in provincia di Treviso, con il Presidente Nazionale Sebastiano Favero, il Comandante delle truppe Alpine Generale Claudio Berto e il Commissario straordinario Covid Generale Francesco Paolo Figliuolo la Sezione di Asti era presente con il suo pluri medagliato Vessillo, scortato dal Vice Presidente Vicario Vincenzo Calvo. Sempre domenica scorsa, al Santuario degli Alpini dei Caffi a Cassinasco, messa in ricordo degli Alpini “andati avanti” alla quale, presente di Vessillo sezionale scortato dal Vice Presidente della Sezione di Asti Giorgio Tardito, hanno presenziato una ventina di Alpini. Infine a Piovà Massaia, una messa in ricordo degli Alpini “andati avanti” della Prima Zona della Sezione astigiana. Presente e scorta del Vessillo della Sezione di Asti il Vice Presidente della Sezione di Asti Massimo Lavagnino con il Delegato di Zona e Consigliere Luigi Penna con una decina di capogruppo, con alcune madrine degli Alpini e con le autorità locali.

Un momento della cerimonia a Piovà Massaia con il Vice Presidente Massimo Lavagnino.

Nella foto di copertina, il gruppo degli Alpini Presenti alla Messa in ricordo della Alpini “andati avanti” al Santuario degli Alpini ai Caffi con il Vice Presidente Giorgio Tardito.