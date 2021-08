Oltre le confezioni: prodotti sfusi bio al Natursì di Asti

Sabato prossimo, 7 agosto, per E-State in Rava&Fava al NaturaSì di piazza Porta Torino 14 ci sarà una giornata dedicata ai prodotti sfusi bio.

Prosegue l’impegno della cooperativa sul fronte plastic free-zero rifiuti con un’ampia offerta di prodotti sfusi. Sabato sarano proposti i cereali in chicchi, i legumi e la frutta secca che potranno essere comodamente prelevati dal consumatore utilizzando il sacchetto in cotone organico, facilmente lavabile e riutilizzabile, che per l’occasione, a fronte dell’acquisto di un prodotto sfuso, sarà regalato.

I prodotti sfusi sono da filiera bio tracciabile, 100% italiana e hanno numerosi vantaggi: riduzione degli imballaggi e della plastica, riduzione delle emissioni di CO2; costo del prodotto più accessibile; meno spreco acquistando la quantità desiderata.

“Contribuire alla diffusione di prodotti sfusi nei nostri punti vendita è una sfida importante, che ci coinvolge sia come cittadini che come consumatori – è il commento della cooperativa – Se da un lato gli sfusi ci permettono di ridurre gli imballi dei prodotti, con conseguente riduzione dei rifiuti immessi nell’ambiente, dall’altra ci guidano verso una nuova consapevolezza che influenza il nostro modo di fare la spesa, orientandoci solo su ciò che ci è necessario, evitando gli sprechi”.

