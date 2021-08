Il duo astigiano Delta N.A. a Londra con la mostra “Summer Group Show”

La galleria Ancel di Londra celebra la ripartenza dell’arte con un’accattivante collettiva che presenterà sulla movimentata scena contemporanea londinese un dialogo sui diversi aspetti del viaggio personale di ogni artista. I temi esplorati spaziano dalla riflessione personale sui ricordi, la nostalgia ed il dolore, alle dichiarazioni più intransigenti su temi come la tecnologia moderna e le comunicazioni digitali. La mostra, curata dal direttore della galleria Federico Angelini, includerà pittura, scultura e fotografia in un’ottica marcatamente contemporanea e d’avanguardia e vedrà tra i suoi protagonisti, anche il duo astigiano Delta N.A., con la scultura a tecnica mista “La fille qui rêve”.

La presentazione delle opere, avverrà con un pop-up show della durata di 5 giorni, primo assaggio di una serie di eventi che la galleria Londinese ha in programma per i prossimi mesi. La location scelta per inaugurare questa nuova stagione artistica è Dalston, uno dei quartieri culturalmente più alla moda del momento. Quest’area di Londra, già caratterizzata in passato da un movimento culturale multietnico, si è consacrata negli ultimi anni come luogo di nascita di nuove tendenze e di vivace attività culturale sia artistica che musicale e culinaria. Le sue strade si riempiono ogni sera di giovani e non, in cerca di nuovi stimoli culturali e gastronomici.

Oltre ai Delta N.A. si potranno ammirare opere di :

Alex Prior, Andrea Van Eyck, Anna Sturgeon, Charlotte Wainwright, Ellen Kydd, Ellie Niblock, Hugo Lami, Inês Coelho da Silva, Kinnari Saraiya, Melissa Hartley, Naroa Pérez, Sabrina Choi, Sam van Strien, Samantha Johnston

La mostra inaugurerà Mercoledi 25 alle ore 18 e sarà aperta al pubblico sino al 30 di Agosto con i seguenti orari: 12 – 20; all’indirizzo: 502 di Kingsland Road, Dalston, London, E8 4AE.

Per maggiori informazioni consultare: www.ancelgallery.com