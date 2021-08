Gran chiusura per E-State in Rava & Fava con la giornata dedicata alla Fattoria Biodinamica “Di Vaira”

E-State in Rava & Fava si conclude sabato 28 agosto presso il negozio NaturaSì di Piazza Torino con una giornata dedicata alla storica Fattoria Biodinamica ‘Di Vaira’ ed ai suoi prodotti: formaggi vaccini ed ortofrutta di stagione.

Una stupenda realtà agricola con una lunga storia.

Già nel secolo scorso, la Fattoria Di Vaira rappresentava uno dei più ammirati esempi di azienda agricola nel Mezzogiorno. Non solo per le dimensioni e la posizione ideale a pochi chilometri dal mare, nel comune di Petacciato (Campobasso), ma soprattutto per la lungimirante gestione del suo fondatore, il Cavalier Francesco Di Vaira che fin dagli inizi seppe utilizzare tecniche all’avanguardia.

Dopo la sua scomparsa fu la moglie a decidere il destino della tenuta: nel 1952 creò una fondazione presieduta per statuto dal Vescovo di Termoli-Larino, affidandole sia la gestione, sia la missione di formare ed educare i giovani alla professione agricola. La Fondazione Di Vaira portò avanti questi intenti fino al 2006, quando il consiglio decise di affidare l’azienda ad una struttura esterna che ne rispettasse le finalità originarie.

E’ in questa fase che si interessano alla Fattoria Di Vaira il gruppo Ecor NaturaSì e l’azienda agricola molisana Valter Desiderio. Sono loro a unire le forze e a costituire nel 2007, insieme a Banca Popolare Etica, alcuni negozi specializzati del biologico e a molti appassionati soci cui nel tempo altri si sono aggiunti, l’Opera società agricola biodinamica Di Vaira. Tutti accomunati dalla volontà di prendere in gestione l’intera azienda e creare un organismo a ciclo chiuso secondo i principi dell’agricoltura biodinamica.

Una sfida importante affrontata con entusiasmo, favorita dalle condizioni ottimali che caratterizzavano l’azienda che manteneva ancora una impostazione tradizionale e non deturpata dall’indirizzo monocolturale e l’uso esasperato della chimica che nel frattempo aveva caratterizzato molte aziende di analoghe dimensioni: la presenza di una stalla di vacche da latte e 500 ettari tra vigneti, un oliveto e coltivazioni miste, impiegate sia per la produzione di cereali, sia per quella di foraggi ne fanno l’ambiente ideale per la realizzazione dell’organismo aziendale che prevede la biodinamica.

La Cooperativa Della Rava e Della Fava ha partecipato attivamente allo sviluppo di questa Società Agricola diventando socia nel 2007.

Sabato prossimo saranno presentati i frutti del lavoro di questa Azienda con un invito alla prova di 10% di sconto su formaggi ( caciocavallo, scamorza, e mozzarelle vaccine) ed ortofrutta (meloni ed angurie di collina).

FATTORIA DI VAIRA 28-08-2021