Terre da Film Festival, cinema e arti performative si fondono nel cuore delle colline del Monferrato

Si terrà a Canelli, dal 29 Luglio al 01 Agosto 2021, la prima edizione di Terre da Film Festival, festival di cinema e arti performative promosso dal collettivo Bassano24, in collaborazione con Cubo Events.

“Il tutto si compirà in un luogo storico, caro ai canellesi, conosciuto come il campo del Vice. Un altro tassello nel recupero voluto dalla nostra Amministrazione, per il tramite prezioso della Comunità Elsa, che negli ultimi mesi ha messo mano alla manutenzione di quest’area.” hanno dichiarato Giovanni e Fausto Fogliati, organizzatori dell’evento.

Tanti i fari che illumineranno le singole proposte, dalla proiezione dei film selezionati, al workshop residenziale Paesaggi Interiori, alla serata Microfono Aperto, in cui palco e microfono saranno aperti al pubblico per reading poetici, performance musicali e teatrali. Artisti, registi e nuovi autori daranno vita ad una serie di eventi fortemente caratterizzati dal coinvolgimento diretto della comunità.

Il concorso di cortometraggi

Cuore della programmazione è il Concorso Internazionale di Cortometraggi, con la partecipazione di circa 200 film provenienti da 26 paesi diversi.

“In questa prima edizione – raccontano i direttori artistici Alberto Danelli e Piera Leonetti – il tema proposto agli autori è la ricerca dell’identità: identità come specchio, come partenza o nuovo punto d’arrivo. Dal documentario alla finzione fino all’animazione, ogni autore ha affrontato il tema dell’identità a partire dal proprio vissuto”.

Terre da Film Festival avrà una pagina dedicata su Mymovies dove i cortometraggi selezionati saranno visibili gratuitamente online durante i quattro giorni di festival.

La giuria e i film selezionati

Durante le serate verranno presentati i migliori cortometraggi selezionati da una giuria popolare e da una giuria critica composta da Silvia Brasca (caporedattrice di TGLa7), Fabio Cirifino, Leonardo Sangiorgi, Laura Marcolini, Silvia Pellizzari (Studio Azzurro), Samuele Albani (musicista e video-artista).

Il workshop “Paesaggi interiori”

Un workshop residenziale, in tenda, tra le colline e i vigneti, ai confini tra danza, teatro e cinema, rivolto a giovani performer e video maker, sarà condotto, lungo tutta la durata del festival, dal regista Stefano Odoardi, dalla coreografa Francesca Cinalli, dal musicista Paolo De Santis (compagnia teatrale Tecnologia Filosofica).

Il lavoro sarà presentato al pubblico durante l’ultima serata del festival.

L’ingresso è gratuito nel corso di tutti e quattro i giorni. Il festival ha ricevuto il patrocinio da parte del Comune di Canelli e della Provincia di Asti. Bosca Spumanti è main sponsor dell’evento.

Per informazioni: info@bassano24.org / +39 320 4219792

https://www.terredafilmfestival.org/

Terre da Film è su Facebook e Instagram