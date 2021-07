Piancerreto, Patrizia Deabate protagonista a LibrInValle

Francis Scott Fitzgerald, l’autore americano dell’età del Jazz, lo scrittore crepuscolare torinese Nino Oxilia, il cinema italiano degli Anni Dieci, sono stati al centro del terzo appuntamento di LibrInValle, la rassegna letteraria itinerante organizzata dall’Unione dei Comuni della Valcerrina – Area Cultura.

L’evento si è svolto a Piancerreto, frazione di Cerrina Monferrato, in uno degli angoli più suggestivi della Valcerrina. La scrittrice Patrizia Deabate di Alba, dialogando con il consigliere delegato alla Cultura dell’Unione, Massimo Iaretti, ha illustrato il suo libro ‘Il misterioso caso del Benjamin Button da Torino ad Hollywood’, edito per i tipi del ‘Centro Studi Piemontesi – Ca De Studi Piemonteis’ e vincitore per la sezione Inediti del Premio Acqui Storia.

In particolare il discorso si è incentrato su Nino Oxilia, autore paradossalmente per molti anni quasi sconosciuto in Italia e noto all’estero (autore con Sandro Camasio di ‘Addio Giovinezza’, Oxilia fu regista nel 1913 con Ubaldo Mario Del Colle di ‘Giovanna d’Arco’ il primo lungometraggio della storia del cinema mondiale) e sulle similitudini della sua scrittura con l’autore americano.

I lavori sono stati introdotti da un breve ricordo di Aldo Visca, scomparso sindaco di Cerrina, effettuato da Massimo Iaretti (che ha anche letto un breve contributo della moglie di Aldo Visca, la signora Anna) e da un breve saluto dell’assessore di Cerrina, Marco Cornaglia e della presidente Pro Loco Piancerreto, Valentina Bocchino.