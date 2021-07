Nomi tedeschi maschili: i più belli per il tuo bambino (+significato)

Sei in dolce attesa e cerchi ispirazione per il nome da dare al tuo piccolo quando verrà al mondo? Se non ami gli appellativi troppo comuni e banali, potresti aver pensato di chiamare il tuo bimbo con un nome straniero. Quelli inglesi tendono ad essere piuttosto diffusi anche in Italia, dunque se vuoi trovare ispirazione potrebbe essere una buona idea andare a vedere quali sono i nomi tedeschi maschili più belli e significativi. Devi sapere che in Germania la maggior parte degli appellativi provengono dalla tradizione biblica, ma non è sempre così: ci sono anche nomi che non hanno nulla a che fare con la religione dunque hai l’imbarazzo della scelta.

I più bei nomi tedeschi maschili

Di nomi tedeschi davvero belli ed originali ne possiamo trovare moltissimi, ma ti conviene interessarti anche del loro significato. La lingua ufficiale della Germania è in realtà molto meno complicata di quello che siamo portati a pensare. Se non hai mai seguito un corso e non conosci nemmeno una parola, puoi seguire delle lezioni di tedesco online : su Preply ti accordi direttamente con un insegnante privato in modo da imparare esattamente quello che ti interessa.

Vediamo però adesso alla lista dei nomi tedeschi maschili più belli di sempre, da cui trarre ispirazione.

Friedrich

Friedrich è la versione tedesca del nome italiano, decisamente diffuso e piuttosto banale, Federico. Deriva dal germanico Frithurik ed è composto dalle due parole “frithu” (sicurezza, pace) e “rikya” (potente). Parliamo di un nome storico, che letteralmente significa “potente nel garantire la pace” ma anche “uomo di cuore”.

Sigmund

Un altro nome tedesco molto originale è Sigmund ed è praticamente inevitabile l’associazione con il padre della psicoanalisi Freud. Questo nome di derivazione germanica è composto dalle due radici “sieg” (vittoria) e “mund” (protezione). Il suo significato, piuttosto complesso e profondo, è letteralmente “colui che protegge con la vittoria”.

Richard

Richard è un nome tedesco decisamente popolare, diffuso anche nel nostro Paese nella variante italiana di Riccardo che ha la stessa origine germanica. Letteralmente, Richard è composto dalle due parole “rikia” (potente) e “hart” (valoroso).

Johann

L’equivalente tedesco di Giovanni è proprio questo e si tratta di un nome maschie di origine ebraica, molto popolare anche in Germania. Johann significa letteralmente “dono di Dio” ed è uno degli appellativi più comuni se consideriamo la tradizione religiosa tedesca.

Hans

Originariamente Hans era il diminutivo di Johann (a sua volta derivato da Johannes) ma adesso viene utilizzato come nome proprio a tutti gli effetti ed è anche piuttosto comune in Germania. Il significato è il medesimo: si tratta semplicemente di una variante, più moderna e corta rispetto all’originale.

Karl

Un altro nome maschile corto tedesco è Karl, decisamente apprezzato e piuttosto diffuso in Germania negli ultimi anni. L’equivalente italiano è Carlo ed il significato è piuttosto semplice, traducibile letteralmente come “uomo libero”.

Quale nome maschile tedesco scegliere per il tuo bambino?

Se ti piacciono i nomi tedeschi, hai davvero l’imbarazzo della scelta ma ti diamo un consiglio: evita di scegliere quelli più difficili da pronunciare perché come probabilmente saprai il tedesco è una lingua particolare ed il tuo piccolo potrebbe avere qualche problema con un nome eccessivamente complesso.

Image by Comfreak from Pixabay