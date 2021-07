Direzione e dipendenti: “Stiamo ottenendo dei risultati tangibili e chiediamo che si riconosca il ruolo svolto da Astiss”

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato stampa di ASTISS

In risposta ai recenti diversi interventi sul ruolo del consorzio Astiss, la direzione e tutti i dipendenti del polo universitario Astiss desiderano sottolineare come tutti i risultati conseguiti nell’ambito dell’attività didattica, scientifica e culturale, di cui alla presente relazione allegata vengono forniti dati certi e obbiettivi, evidenzino l’operato pluriennale del consorzio e del polo universitario, che è stato sempre svolto con impegno e dedizione da tutti i dipendenti, dagli allievi e dal corpo docente universitario e da tutti gli stakeholder del consorzio.

La direzione e i dipendenti dichiarano “stiamo uscendo da un periodo, non facile, ma nonostante questo, stiamo ottenendo dei risultati tangibili, a cui tutti abbiamo contribuito e chiediamo che, anche al di fuori del mondo accademico, si riconosca il ruolo svolto da Astiss e ribadiamo che nel e per il Polo universitario lavorano dei dipendenti che si impegnano quotidianamente per la buona riuscita delle attività e contribuiscono alla crescita del Polo astigiano con un impegno che, il più delle volte, va oltre l’impegno contrattuale, poiché tutti noi ci sentiamo parte integrante dell’Istituzione Astiss”.

Per scaricare la relazione sui risultati, linee guida, progetti e obiettivi triennio 2021-2023 clicca qui —–>>>> Relazione comunicato Stampa ASTISS 2021