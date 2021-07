CSVAA, termini e modalità per le associazioni per le richieste di servizi in vista della pausa estiva

In vista della pausa estiva del mese di agosto, il Centro Servizi Volontariato Asti Alessandria informa le associazioni che, per quanto riguarda i servizi relativi ad elaborazione grafica e stampa di materiale informativo e promozionale a cura del Centro Servizi e inerente eventi in programma per il mese di settembre, saranno accettate richieste sino a lunedì 2 agosto (con ritiro entro venerdì 6 agosto).

So invitano le associazioni che hanno in programma iniziative, sempre nel mese di settembre, e che vogliono avvalersi del CSVAA per il supporto relativo a fornitori esterni, di presentare la Richiesta di Servizi entro lo stesso termine, ossia lunedì 2 agosto.