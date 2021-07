Costigliole, grande successo per il concerto degli “Amemanera” organizzato da Comune e Aido Sezione Provinciale di Asti

Sabato 24 luglio 2021 a Costigliole d’Asti, nel parco del meraviglioso castello, si è tenuto il concerto del gruppo “Amemanera”, arricchito con le interpretazioni dell’attore Paolo Tibaldi. È stato organizzato dal Comune di Costigliole D’Asti in collaborazione coi volontari di AIDO Sezione di Asti.

La serata si è svolta, in apertura, con i saluti delle autorità locali e i ringraziamenti da parte del Sindaco e dell’amministrazione comunale alla comunità e agli sponsor che hanno sostenuto l’attività. In seguito, Irene Testa, presidente di AIDO Sezione provinciale di Asti ha spiegato cos’è Aido, i suoi valori e obiettivi e l’importanza della prevenzione, del dono, della cultura e della valorizzazione del territorio.

Fabio Arossa, Vice Presidente Vicario di Aido Piemonte, ha portato i saluti della Regione ed illustrato l’importanza di fare una scelta consapevole del sì alla donazione, come testimonia anche Laura Bianco, Assessore alla cultura e trapiantata, e le modalità per aderire ad Aido e dichiarare il proprio consenso e alla donazione.

Il concerto ha visto protagonisti della serata il duo “Amemanera” (in piemontese “a modo mio”), composto da due musicisti molto famosi in Piemonte e non solo: la cantante Marica Canavese e il chitarrista Marco Soria, che hanno reinterpretato antichi brani della tradizione piemontese in una veste contemporanea realizzando un repertorio unico ed originale.

La serata è stata impreziosita dalla presenza di Paolo Tibaldi, che interpretando i suoi brani in lingua piemontese ha arricchito di valore culturale l’evento. I volontari Aido sono stati presenti durante tutta la serata, con un banchetto informativo, per sensibilizzare sulla tematica della donazione, rispondere alle domande e fornire informazioni ai cittadini e distribuire gadgets e materiale.