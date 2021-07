Asti, un corso per diventare volontari della Croce Rossa

Dopo quasi due anni, la Croce Rossa Italiana di Asti avvierà a settembre un corso per volontari.

Lunedì 6 settembre alle 21, nella sede in via Foscolo 7, ci sarà la presentazione di un nuovo corso di accesso che, dopo il suo superamento, consentirà ai neo volontari di poter svolgere tutte le attività della Croce Rossa che vanno dal servizio di Soccorso Sanitario 118 Piemonte, al trasporto infermi all’attività nel campo sociale.

“In un periodo storico e delicato, la nostra Associazione sta facendo enormi sacrifici per essere vicino alla popolazione, soprattutto alle persone più deboli. Siamo orgogliosi di quanto abbiamo fatto e di quanto stiamo ancora facendo, ma vorremmo fare ancora di più – fanno sapere dall’associazione astigiana – Le attività della Croce Rossa non si limitano solo al servizio in ambulanza ed è per questo motivo che estendiamo l’invito a chiunque abbia voglia di rendersi utile e mettersi in gioco per aiutarci nel nostro operato.

Tra le novità di quest’anno, c’è un corso di accesso mirato per l’attività di centralinista, attività essenziale per l’associazione. Non è richiesta nessuna esperienza particolare se non quella di saper utilizzare un PC ed aver la voglia di rendersi utile per la comunità.

E’ possibile richiedere informazioni al centralino della CRI di Asti al numero 0141 417 741 oppure scrivendo un’email all’indirizzo asti@criasti.it.