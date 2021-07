Sono stati inaugurati oggi pomeriggio i nuovi locali della mensa sociale comunale di corso Genova.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco Maurizio Rasero, l’assessore ai servizi sociali Mariangela Cotto, il senatore Massimo Berutti e il vescovo Marco Prastaro assieme alle suore della congregazione di nostra Signora della pietà, che da 90 anni prestano servizio indefesso alla mensa comunale.

di 13 Galleria fotografica Inaugurazione migliorie mensa sociale Asti









“Siamo qui per celebrare un grande risultato – ha affermato il sindaco Maurizio Rasero – la mensa sociale è un punto di riferimento per la nostra città e svolge la propria missione in continuità con le diverse amministrazioni che si sono succedute nel tempo. Anche in questo periodo difficile è stato un presidio in prima linea per poter dare risposte a tutti e non lasciare indietro nessuno”.

“Grazie al contributo della fondazione cassa di risparmio di Torino e alle donazioni di tanti generosi privati – così invece l’assessore Cotto – siamo riusciti a finanziare interventi per 100 mila euro. Tra gli interventi il nuovo magazzino per l’ottimizzazione delle derrate alimentari, un nuovo piano cottura, una lavastoviglie industriale, interventi di controsoffittatura e un nuovo impianto di illuminazione a led”.

Al termine la cerimonia è stata svelata la foto di Raffaella Ballario da parte del padre Bruno. Alla figlia del ex proprietario dei locali è stata intitolata la sala del refettorio.