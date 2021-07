Asti, raccolta firme per la la proposta referendaria Eutanasia Legale: i banchetti previsti nel prossimo fine settimana

Riceviamo e pubblichiamo.

Grande risultato sabato scorso per la giornata di raccolta firme per la proposta referendaria EUTANASIA LEGALE. In 12 ore sono state raccolte più di 400 firme, superando ampiamente l’obiettivo che ci eravamo fissati di 300 in una giornata. Oltre ai tanti volontari che si sono avvicendati ai banchetti, occorre ringraziare AstiPride, Casa del Popolo, Fuoriluogo e Diavolo Rosso che hanno messo a disposizione i loro spazi e hanno reso possibile questo risultato. Ad oggi, dopo 3 settimane di banchetti, la proposta di referendum è stata sottoscritta da 1100 astigiani. Si tratta di un dato davvero molto positivo: in meno di un mese (su 3 a disposizione) abbiamo raggiunto il 60% del numero minimo di firme (1800) che dovranno essere spedite da Asti. Ora avanti tutta, con un altro weekend di raccolta!

VENERDÌ 30 LUGLIO

19:00 – 00:00

CASA DEL POPOLO SANTA LIBERA via Brofferio 129

SABATO 31 LUGLIO

9:30 – 13:00 e 15:30 – 19:00

PIAZZA ALFIERI lato Portici Anfossi (angolo via Garibaldi)

22:00 – 01:00

DIAVOLO ROSSO, piazza San Martino

Si ricorda inoltre che è possibile firmare presso l’ufficio elettorale del Comune di Asti (ingresso via De Amicis 8) dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13; martedì e giovedì anche al pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30.

Di settimana in settimana verrà data comunicazione dei momenti di raccolta previsti fino alla data di conclusione definitiva, il 30 settembre.

Per il Comitato astigiano Eutanasia Legale

Pinuccia Cantarella (responsabile provinciale)

Mauro Bosia (consigliere comunale)