Asti, nelle aree verdi controlli a cavallo con l’Associazione Nazionale Carabinieri

Grazie all’Associazione Nazionale Carabinieri, il Comune di Asti fornisce un nuovo servizio di controllo. Nei weekend di luglio, agosto e settembre presso alcune aree verdi cittadine verranno presidiate a cavallo in collaborazione col gruppo equestre dell’Associazione.

“Ringraziamo l’Associazione Nazionale Carabinieri ed in particolar modo il Presidente di Sezione, Ferdinando Iacono, ed il responsabile del servizio equestre Tito Tosi. Quello fornito è un servizio sperimentale, senza oneri per il Comune che si aggiunge a quello già previsto dalla Convenzione con l’Associazione Europea Operatori di Polizia. Verrà svolto al Lungo Tanaro e al Parco Pastrone (Lungo Borbore) per sei weekend fino all’11 settembre, permettendo un miglior monitoraggio dei parchi cittadini in questo periodo di grande frequentazione da parte degli astigiani” commenta l’assessore alla Sicurezza Marco Bona.

“Si tratta di una lodevole iniziativa messa in campo dall’ANC che consente al Comune di Asti di attuare una capillare attività di controllo e prevenzione delle aree interessate grazie alla collaborazione con volontari che, comunicando direttamente con il Comando della Polizia Municipale, possono segnalare qualsiasi genere di problematica. Oltre ad incrementare la sicurezza dei parchi, questa attività rappresenta anche una bella attrazione per i bambini e le famiglie che possono vedere più da vicino gli animali, vivendo il verde pubblico come luogo di ritrovo e di svago ” conclude il sindaco Maurizio Rasero.