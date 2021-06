Nidi d’infanzia del Comune di Asti: pubblicate le graduatorie per l’anno educativo 2021-22

Il Comune di Asti rende noto che, a seguito dell’approvazione con D.D. 1054 del 24.6.21, sono pubblicate le graduatorie di ammissione ai Nidi d’infanzia del Comune per l’anno educativo 2021- 2022, sulla base della preferenza di nido n°1 indicata nella domanda.

Il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore all’Istruzione Elisa Pietragalla ricordano che è possibile prendere visione delle graduatorie sul sito del Comune di Asti alla voce Nidi d’infanzia del portale trasparenza ovvero al seguente link: https://trasparenza.comune.asti.it/archivio16_procedimenti_0_9351_0_1.html

Le famiglie dei bambini in lista di attesa possono prendere in considerazione la scelta alternativa di nido indicata nella domanda, previa disponibilità di posti. Il Comune ricorda che l’eventuale rinuncia all’iscrizione è possibile tramite apposito modulo presente in allegato al link sopracitato ed implica l’esclusione dalla graduatoria.

La progettualità per l’anno educativo 2021/22, nonché la possibilità di ampliamento dei posti disponibili in ogni nido, con il conseguente inserimento dei bambini attualmente collocati in graduatoria con la dicitura “in attesa” e la definizione dell’orario di chiusura pomeridiano di ciascun nido, sono subordinati all’approvazione di specifiche linee di indirizzo comunali, nonché di indicazioni regionali e di linee guida nazionali, anche in relazione all’andamento della situazione epidemiologica da covid 19. Le domande pervenute fuori termine saranno e continueranno ad essere accolte nell’anno educativo e verranno collocate in coda alla graduatoria in ordine di arrivo.