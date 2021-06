Moncalvo tirato a lucido dagli operai forestali della squadra Asti 1, il grazie dell’Amministrazione Comunale

Si sta concludendo il servizio della squadra forestale Asti 1, della Regione Piemonte, impegnato per due settimane presso il Comune di Moncalvo.

“In questi giorni – spiegano dal Comune aleramico – il nucleo guidato da Massimo Ricossa è stato a supporto del personale del Comune nella manutenzione del territorio, in particolar modo sono stati eseguiti interventi attesi da tempo ma lasciati temporaneamente indietro per via della loro minor urgenza. Gli operai forestali hanno lavorato in diversi punti della città, eseguendo

opere di taglio erba, sramatura e taglio piante.”

L’individuazione degli interventi è stata compiuta in raccordo con l’Assessore Barbara Marzano e il Vicesindaco Andrea Giroldo.

“Sono estremamente soddisfatta del risultato dei lavori eseguiti dalla squadra AT1 di Massimo. – commenta Marzano – Come sempre l’intervento dei ragazzi è un sostegno enorme e molto

qualificato alle attività di gestione del territorio”.

Gli interventi hanno riguardato diversi punti della città ma l’Amministrazione sottolinea quelli di Via Abele Truffa, presso il Belvedere Borganino, sui terreni del Comune presso le ex carceri, le potature di fronte alla Casa della Salute in Via Goria e la manutenzione di alcune siepi presso le scuole.

“Ottimi gli interventi della Asti 1, che ringrazio. – sottolinea il vicesindaco Giroldo – Tengo in particolar modo ai lavori eseguiti sul sito del Belvedere Borganino, che alcuni chiamano Bricco delle streghe. Stiamo lavorando alla riqualificazione dell’area che non solo è il punto panoramico più alto di Moncalvo e immerso nella natura, ma è anche un sito di interesse culturale e turistico che una volta messo a regime andrà ad aggiungersi alle attrazioni della Città.”