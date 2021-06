Mombello Monferrato, il sito delle parrocchie

Un’ottima iniziativa sia dal punto di vista religioso, dell’informazione, della promozione del territorio.

Dopo aver creato il sito web della Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Gabiano (https://parrocchiasanpietroapostolo.eu), il Parroco don Carlo Pavin è riuscito a dar vita anche al sito web https://parrocchiedimombellomonferrato.it . Attivo da qualche mese, è nato per fornire informazioni settimanali aggiornate, inerenti alla vita di fede delle comunità di Mombello Monferrato e frazioni.

Nella pagina intitolata “Le nostre chiese” si possono trovare divise per frazioni, fotografie, notizie storiche, coordinate per la geolocalizzazione sul territorio, di ogni chiesa e chiesetta presenti in

Mombello, Casalino, Ilengo, Morsingo, Pozzengo e Zenevreto (la ricerca storica è stata curata dal Parroco don Carlo).

Si può navigare tra le “Iniziative pastorali e altro…” per trovare scene di celebrazioni a cappellette minori o delle future feste patronali (fino ad ora poco celebrate, a causa della pandemia).

In “Paesi in festa” tutto attualmente è fermo agli scatti fotografici dell’ultimo concorso natalizio “Fuori di presepe”, ma ci si augura di arricchirlo presto con nuovi momenti festaioli di comunità

grazie all’abbandono di alcune restrizioni anti-Covid.

Poi si passa alle pagine dedicate alla crescita cristiana “Foglietto liturgico”, “Vangelo vivo” e “Fatti di Vangelo” in cui si possono trovare settimanalmente le letture della liturgia domenicale, spunti

meditativi del Vangelo e racconti di vita cristiana reale. Il “Calendario liturgico”, infine, propone tutte le date e gli orari delle funzioni celebrate nella settimana.

Si possono inoltre vedere e ascoltare funzioni e momenti di preghiera trasmessi dal nostro don Carlo Pavin.

Perché il sito sia ancora più dinamico, si accettano proposte e osservazioni da inviare al seguente indirizzo e-mail: michele.dughera@virgilio.it

Si ringrazia di cuore chi ha voluto e offerto questo sito come servizio alla comunità, chi lo ha progettato e chi settimanalmente si dedica al suo aggiornamento, ovvero il geom. Michele

Dughera. Un ringraziamento anche all’ing. Giuseppe Nalin, che da alcuni anni si occupa dell’aggiornamento settimanale del sito parrocchiale di Gabiano.