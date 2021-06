La CNA di Asti riparte con un’imprenditrice: Lia Merlone eletta presidente

Sabato 19 giugno 2021, al polo Universitario ASTISS, si è svolta in forma privata l’Assemblea Elettiva Congressuale della CNA di Asti, che per la prima volta nella sua storia ha affidato la guida dell’associazione ad un’imprenditrice, Lia Merlone.

Un segnale forte di rinnovamento e connessione coi tempi: la neo presidente è anche fra i dirigenti più giovani ad aver ricoperto tale incarico. 42 anni, Laurea in enologia, Lia Merlone è cresciuta nell’azienda vinicola di famiglia – le Cantine Merlone di Cossombrato – delle quali attualmente condivide la gestione con il coriaceo papà Giancarlo. Si occupa inoltre de Il Pozzo fiorito, struttura ricettiva composta da 5 appartamenti case vacanza con piscina sempre a Cossombrato.

Componente della Direzione Provinciale dal 2017, dal 2018 partecipa alla Presidenza CNA Agroalimentare Piemonte e da giugno 2019 fa parte della Presidenza Provinciale. Nel settembre del 2020 è entrata a far parte del Consiglio Camerale della CCIAA Asti-Alessandria.

A fare il suo nome è stato il presidente uscente. “Avendone apprezzato le qualità umane ed imprenditoriali – afferma Ermanno Laner – abbiamo ritenuto che fosse la persona adatta per guidare la squadra dovrà occuparsi del rafforzamento della CNA di Asti sia sul fronte politico-sindacale che sul fronte dei servizi”.

“Una una responsabilità di cui sono consapevole ed onorata – commenta la neo presidente Lia Merlone – Mi impegnerò affinché la CNA continui ad essere la voce di chi lavora, produce, innova, investe, crea ricchezza e bellezza, mettendo al centro le persone e le relazioni”.

Al suo fianco, una presidenza completamente rinnovata, composta da: Patrizio Gerbo, impiantista termoidraulico e storico dirigente CNA; Cinzia Pezzuti, neo imprenditrice titolare del centro estetico “Amiche per la pelle”; Roberto Bollito, imprenditore edile titolare della R.R. snc; Cristina La Vista, contitolare del negozio di abbigliamento IMAGINE; Salvatore Brancato, titolare delle Carrozzerie Brancato

Sabato è stata anche l’occasione per confermare Stefania Gagliano nel ruolo di segretario-direttore, che unitamente alla presidenza uscente ha svolto un importante lavoro di risanamento e consolidamento che ha consentito alla CNA ed ai suoi associati di “ripartire insieme”, come recita lo slogan che è stato scelto per la campagna congressuale.

Hanno partecipato ai lavori anche il presidente Regionale Fabrizio Actis, il segretario regionale Delio Zanzottera ed il presidente della CNA di Alessandria Mauro Ordazzo, a testimonianza della volontà di proseguire nel percorso di aggregazione fra le due realtà provinciali.