Inaugurata la nuova gestione interna dello sportello Informagiovani

Si è tenuta oggi, venerdì 25 giugno, in via Goltieri, l’inaugurazione della nuova gestione interna dello sportello Informagiovani che diventerà anche sede del Servizio Civile Universale della Città di Asti.

L’incontro di oggi si è aperto con la conferenza stampa alle ore 17:30 durante la quale sono intervenuti il Sindaco Maurizio Rasero, l’assessore alle politiche giovanili Elisa Pietragalla e l’assessore alle politiche sociali Mariangela Cotto.

“L’inaugurazione della nuova gestione dell’Informagiovani deve essere vista come un punto di partenza, – ha affermato il Sindaco Rasero – Elisa (Pietragalla n.d.r.) in questi anni ha sempre spiegato l’importanza di avere un punto di ritrovo per i giovani dove quest’ultimi possano suonare, divertirsi e mettere a frutto le loro qualità. L’obiettivo, anche grazie al PNRR, è quello di riuscire a riqualificare anche altre zone della città come il casermone per far sì che nascano altri spazi per i giovani. Noi tutti abbiamo un debito nei confronti di questa generazione, da qui in avanti la nostra amministrazione dovrà porre particolare attenzione a quelle che sono le aspettative e ai desideri dei giovani in quanto rientrano tra coloro che hanno subito di più gli effetti della pandemia. Speriamo che da oggi parta una riflessione profonda per metterli al centro della nostra attenzione“.

“Sono molto emozionata nel vedere così tanta partecipazione. – ha esordito Elisa Pietragalla – Voglio fin da subito ringraziare il Dirigente Giolito che insieme a me ha voluto lanciarsi in questa avventura post-covid. Questo percorso era iniziato nel 2019 con la creazione del tavolo delle politiche giovanili composto da tutte le associazioni giovani della città. Il covid ha bloccato solo parzialmente questo percorso. Ora vorremmo continuare valorizzando questo spazio per farlo diventare nuovamente un punto di riferimento per i giovani. A tal proposito abbiamo pensato a tre incontri, uno è quello di oggi a cui seguiranno l’aperitivo del 23 luglio e del 24 settembre, in cui vorremmo che si venissero a creare momenti di confronto tra i giovani su alcuni temi. Il 23 luglio si toccherà il tema della partecipazione dei giovani e delle donne al mondo della politica e del volontariato. A settembre invece si parlerà di formazione e lavoro. Voglio ancora aggiungere che la scuola del fumetto avrà la sua sede all’interno di questi locali e che per il futuro l’informagiovani vuole essere uno spazio aperto che le associazioni potranno utilizzare per incontrarsi e sviluppare i loro progetti”.

“Questa è anche l’occasione per presentare ben trentacinque progetti di servizio civile nei quali abbiamo coinvolto 171 ragazze e ragazzi. – ha commentato Mariangela Cotto – Voglio sottolineare la mia presenza qua insieme all’assessore Pietragalla per lanciare un messaggio: vogliamo favorire il rapporto intergenerazionale, speriamo che questa sia una ripartenza che arricchisca ognuno di noi.“