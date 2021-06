Gli studenti di Castagnole Lanze alla scoperta di cultura e paesaggio nel cuore dei territori Patrimonio dell’Umanità UNESCO

Con la fine della scuola, una delegazione di studenti della Scuola Secondaria “Vicari” si è recata presso il Municipio di Castagnole delle Lanze, accompagnata dai docenti Tagliaferro e Fiandrotti.

I ragazzi e i docenti hanno incontrato il Sindaco Carlo Mancuso, il Vice Sindaco Mario Coppa e la signora Castiati, in rappresentanza dell’Associazione culturale Torre Ballada di Saint Robert e hanno consegnato loro una copia del volume: “Arte, cultura e paesaggio nel cuore UNESCO” frutto di un lavoro svolto nell’ambito di un progetto PON finanziato con fondi europei dal titolo: “Diventa protagonista nella tutela e valorizzazione del patrimonio locale a Castagnole”.

Gli alunni, in trenta ore pomeridiane, hanno avuto la possibilità di visitare, fotografare e poi descrivere su supporti digitali diciotto beni culturali presenti nel territorio comunale, accompagnati dalle professoresse Cantarella e Fiandrotti e con la collaborazione del signor Rocca dell’associazione culturale Torre Ballada di Saint Robert, creando così un documento cartaceo e digitale utile per i concittadini e i turisti. “E’ una grande emozione vedere dei ragazzi così giovani impegnati nella valorizzazione e nella promozione del territorio in cui vivono. Conoscere quel che è stato, apprezzarlo e interiorizzarlo è l’unico modo per guardare al futuro con lungimiranza e innovazione”.