Archiviata una riuscitissima edizione, finalmente di nuovo in presenza, del festival La Barbera Incontra, a San Damiano d’Asti si preparano i prossimi eventi.

A fare un breve bilancio del festiva andato in scena nello scorso week end è un soddisfatto assessore Flavio Torchio: “Il festival è andato molto bene, tre giorni intensi con un ottimo riscontro del pubblico e della gestione del festival. Abbiamo conteggiato circa 6000 mila persona che complessivamente hanno ruotato a San Damiano nei tre giorni, pur restando in ogni momento nei limiti previsti dalle attuale norme. Siamo molto soddisfatti dal punto di vista della promozione, da quello che il festival sta raggiungendo e soprattutto che nei tre giorni, nonostante il grande flusso di persone, non ci siano mai stati problemi. Devo riconoscere che è merito del pubblico che si è comportato in maniera rispettosa delle norme, come ho voluto sottolineare più volte dal palco.”

di 13 Galleria fotografica La Barbera Incontra 2021









Con la città che resta covid free a San Damiano d’Asti sono in programma altri eventi a partire dall’inizio delle serate di cinema all’aperto in Via Cici, si inizia Giovedì 24 Giugno alle 21 con il film d’animazione “Ferdinand”, mentre il secondo appuntamento è in programma mercoledì 30 giugno, sempre alle 21, verrà proiettato il film “Quel fantastico peggior anno della mia vita”.

Domenica prossima, 27 giugno è in programma il secondo raduto Abarth – Terre del Vino, con l’esposizione in Via Roma e Piazza Libertà, dove alle 11 è previsto un momento ufficiale di inaugurazione e una breve cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione, e di un riconoscimento al presidente del gruppo e al sandamianese Gianni Idrame che ha coordinato con il comune l’organizzazione dell’evento.

Tornano anche le attività della Biblioteca: a luglio doppio appuntamento con “Nati per leggere” ai giardini di via Pero, sabato 3 alle 10,30 il recupero dello spettacolo teatrale di carta ”Kamishibai“ previsto all’interno dell’evento “La Barbera incontra “, mentre sabato 17 letture dedicate ai più piccoli.

Mentre si sta lavorando per riprorre gli aperiToiu i giovedì sera, a partire dall’8 luglio, domenica 4 luglio è in programma un mercato straordinario per recuperare la fiera di marzo che non si è potuta organizzare, una giornata che prevede anche stand gastronomici, spettacoli teatrali, l’esibizione della banda e del gruppo majorettes e degli sbandieratori.

Di seguito la locandina con il programma della giornata