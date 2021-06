Corso gratuito per collaboratori familiari promosso da Filcams Cgil con il supporto dell’associazione Alzheimer Asti

Visto il successo delle precedenti edizioni, CGIL FILCAMS, Ebin Colf (Ente bilaterale nazionale comparto del lavoro domestico), Centro Multiservizi Ce.Mu, con il supporto dell’associazione Alzheimer Asti ripropongono per il prossimo autunno un corso di formazione gratuito per i collaboratori familiari: colf, assistente alla persona o badante.

Il corso approfondirà tematiche che spazieranno dalla gestione della casa e della cucina alla cura degli animali; dalla pulizia ed igiene in sicurezza, al supporto nell’assunzione di farmaci. Inoltre saranno date indicazioni sulla corretta relazione con utenti e famiglia e sulla gestione delle emergenze. Una specifica lezione sarà poi dedicata alla tipizzazione delle disabilità ed alle tecniche e metodi per la comunicazione con i portatori di disabilità.

Una lezione sarà dedicata al contratto nazionale di riferimento e tenuta da una funzionaria della FILCAMS CGIL di Asti.

Sono previste 64 ore di formazione: 40 di preparazione per colf generica polivalente più 24 di specializzazione per badante. Le 13 lezioni si svolgeranno per la maggior parte nella modalità a distanza (blanded/online nel rispetto delle norme di legge).

Alla formazione generica e specialistica con attestato finale possono partecipare anche persone che desiderano avviarsi alla professione mentre per ottenere una certificazione valida su scala nazionale sono ammesse persone già pratiche dell’attività che possano dimostrare di aver già lavorato, con contratto di lavoro regolare, per almeno 12 mesi negli ultimi 3 anni.

Per i cittadini stranieri è richiesto il possesso di un documento di riconoscimento valido, non necessariamente italiano, e la conoscenza dell’italiano al livello A2.

Il corso partirà con un minimo di 15 iscrizioni.

Ulteriori informazioni ed iscrizioni presso l’associazione Alzheimer Asti: info@associazionealzheimer.com; 3380711203 dalle ore 15 alle ore 19 oppure messaggio Whatsapp.

Per Filcams CGIL Asti Bordone Sabrina 3358076876 sabrina.bordone@cgilasti.it