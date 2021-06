Cerrina, una cerimonia commossa e partecipata per l\'intitolazione ad Aldo Visca del bocciodromo

Erano davvero tanti domenica pomeriggio coloro che sono intervenuti a Cerrina per l’intitolazione del bocciodromo comunale ad Aldo Visca, sindaco per molti anni di Cerrina per molti anni nonché valente giocatore di bocce.

A fare gli onori di casa c’era il presidente della società La Monferrina, Antonio Bragagnolo, sono intervenuti il presidente della Provincia di Alessandria, Gianfranco Baldi, l’ex vice presidente della Regione, Ugo Cavallera, molti sindaci, il vice sindaco di Cerrina, Luigino Materozzi, esponenenti delle associazioni, cittadini. Hanno anche preso la parola la moglie Anna ed il figlio Vittorio Visca e da parte di tutti c’è stata la consapevolezza che Aldo Visca con la sua prematura dipartita ha lasciato come Uomo e come Amministratore