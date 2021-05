Rinnovato il Consiglio Direttivo del Consorzio “Sistema Monferrato”, Andrea Cerrato confermato presidente

Rinnovato il Consiglio Direttivo del Consorzio Operatori Turistici Asti e Monferrato “Sistema Monferrato”. Andrea Cerrato confermato Presidente per il prossimo triennio e sarà coadiuvato da Viviana Battistetti (Hotel Agorà di Calamandrana) referente per l’area Nizza – Canelli – Acqui Terme, Marco Bui (Agriturismo Cascina Smeralda di Pontestura) referente per l’area Casale Monferrato, Augusto Olearo (Castello di Razzano di Alfiano Natta) referente per il prodotto Luxury, Giovanni Ferrero (IsITT – Istituto Italiano Turismo per Tutti) referente per le associazioni.

“E’ stato un mandato pieno di difficoltà, ma allo stesso tempo ricco di soddisfazioni e questa rinnovata fiducia ci impegna in nuove e ambiziose sfide” – così Andrea Cerrato. Sistema Monferrato è diventato un punto di riferimento per la filiera turistica della provincia di Asti e di Alessandria, negli ultimi anni abbiamo completamente cambiato il modo di lavorare per dare risposte sempre più concrete agli operatori associati, siamo passati dalle azioni di comunicazione per il territorio ad una strategia più orientata alla promo-commercializzazione del prodotto turistico, il successo della vendita di oltre 4.000 vacanze in Monferrato attraverso il “voucher Regione Piemonte” ne sono la dimostrazione”.

Sistema Monferrato è uno dei 15 consorzi turistici riconosciuti dalla Regione Piemonte ai sensi della LR.14 del 2016, l’unico per la Provincia di Asti e con competenza anche per la Provincia di Alessandria.

Sono oltre 100 gli associati, tra agriturismi, hotel, b&b e servizi per il turismo e un obiettivo preciso, posizionare il brand “Monferrato” e vendere il prodotto turistico “colline” di Langhe-Roero e Monferrato.

La sfida più importante del prossimo triennio sarà incrementare la rete vendita dedicata che conta 70 tra tour operator e agenzie viaggio, anche grazie all’accordo commerciale con la StileDivinoItaly, Dafne e la rete ADIVA Piemonte – ComTravel. Già al TTG di Rimini di ottobre, la prima fiera internazionale post pandemia, sarà presentato il catalogo offerta per il mercato internazionale per la stagione 2022.

Nei prossimi mesi molte delle forze saranno concentrate sul progetto ViA(E), con un investimento iniziale di oltre 200.000 euro, venti partner tra enti pubblici e privati (consorzi, atl, ecomusei, cooperative, network). Si tratta della più importante azione di promo-commercializzazione degli ultimi anni che vede Piemonte, Liguria e Lombardia lavorare insieme per costruire il Distretto Turistico del Benessere “ViA(E)” (anche con l’area di Lugano e della Cotè D’Azur) che potenzialmente incontra l’interesse turistico di oltre 7 milioni di residenti e un’offerta internazionale che spazia da collina alle montagne, dai laghi alla montagna.

La prima fase del progetto è già stata tenuta a battesimo a Genova dagli Assessori Regionali al Turismo Berrino, per la Liguria e Poggio, per il Piemonte.

La parte commerciale dell’offerta turistica è supportata anche da un’importante azione social e dal podcast “ViA(E) per viaggiare” disponibile gratuitamente su spotify con oltre 18.000 minuti di “storie di bellezza” già ascoltati nei primi mesi di lancio.

Andrea Cerrato è anche Presidente della Federazione dei Consorzi Turistici del Piemonte – Piemonte Incoming