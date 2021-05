Pubblicati dal Co.Ge.Sa i bandi di gara per l’affidamento dei servizi di Assistenza Scolastica e di Educativa Territoriale e un avviso di mobilità

Il Co.Ge.Sa, Consorzio per la gestione dei servizi socio-assistenziali a cui aderiscono 65 comuni astigiani, ha pubblicato i bandi di gara relativi all’affidamento del servizio di Assistenza Scolastica e del servizio di Educativa Territoriale e un avviso di mobilità volontaria per Assistente Sociale.

Di seguito l’estratto di pubblicazione dei due bandi

È indetta procedura di gara per “Progetto e servizio educativo territoriale domiciliare dedicato a utenti disabili minori ed adulti ed alle loro famiglie residenti nel territorio di competenza del Consorzio Co.Ge.Sa.” dal 15.09.2021 al 31.07.2022, dal 15.09.2022 al 31.07.2023, dal 15.09.2023 al 31.07.2024.

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa

Importo: 223.560,00= oltre IVA (valore di gara ai sensi dell’art. 35 d.lg. 50/2016, senza calcolo dell’eventuale proroga)

Costi per la sicurezza per rischi da interferenze: € 0,00=

Termine ricezione offerte: ore 12,30 del 24/05/2021

Apertura: ore 09.30 dell’ 08.06.2021

Bando, allegati e Capitolato sono disponibili su area sito web dedicata all’indirizzo: www.consorziocogesa.net/amm-trasparente/bandi-di-gara/

È indetta procedura di gara per “Servizio di supporto ed assistenza alla persona durante l’orario scolastico in favore di studenti affetti da disabilità residenti nel territorio di competenza del Consorzio Co.Ge.Sa.” dal 01.10.2021 al 30.06.2024 e specificamente dal 01.10.2021 al 30.06.2022, dal 01.10.2022 al 30.06.2023, dal 01.10.2023 al 30.06.2024.

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa

Importo: 532.818,00= oltre IVA (valore di gara ai sensi dell’art. 35 d.lg. 50/2016, senza calcolo dell’eventuale proroga)

Costi per la sicurezza per rischi da interferenze: € 0,00=

Termine ricezione offerte: ore 12,30 del 24/05/2021

Apertura: ore 14.30 del 08/06/2021

Bando, allegati e Capitolato sono disponibili su area sito web dedicata all’indirizzo: www.consorziocogesa.net/amm-trasparente/bandi-di-gara/

È indetta la procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’articolo 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., per la copertura di n. 1 posto di Assistente Sociale, categoria D, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il Consorzio Co.Ge.Sa. (riservata ai dipendenti di pari categoria giuridica e profilo professionale a prescindere dalla posizione economica acquisita).

Per tutti i dettagli clicca qui —->>>> avviso di mobilità volontaria per Assistente Sociale.