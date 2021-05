Prende il via “Una spesa da Leoni”, la colletta alimentare proposta dal Lions Club Storici, Artisti e Presepisti d’Asti

Il Lions Club Storici, Artisti e Presepisti d’Asti ha promosso in collaborazione con il Banco Alimentare della provincia di Asti una colletta alimentare per tutto il mese di Maggio che avrà come leitmotiv “Una spesa…da leoni – Un mese dedicato a chi si trova in difficoltà”.

L’iniziativa di svolgerà nei comuni di Asti, Baldichieri, Belveglio, Castello di Annone, Fontanile, Incisa Scapaccino, Mombercelli, Monale, Montegrosso d’Asti, Montechiaro e Villafranca.

La presidente del sodalizio Maria Sabini ha comunicato che nonostante le difficoltà del momento, la colletta alimentare è stata il manifestarsi concreto di una solidarietà operosa e costruttiva che caratterizza il club di servizio.

Nel periodo dal 1 al 30 maggio saranno raccolti tonno e carne in scatola, olio d’oliva, omogeneizzati e alimenti per l’infanzia, biscotti, latte, conserva di pomodoro, riso, legumi e prodotti per la pulizia che verranno consegnati nei primi giorni di giugno al Banco Alimentare che provvederà a distribuirli alle strutture caritative convenzionate che sostengono persone in difficoltà.

Hanno aderito all’iniziativa diverse realtà presenti nella nprovincia:

I negozi Despar di Asti (Viale alla Vittoria, Via Lessona, Corso Alba, Via Petrarca, Via Gozzano, Via Torchio, Corso Alessandria), Baldichieri, Incisa Scapaccino e Mombercelli.

I punti vendita Carrefour di Asti (Via Baracca, Strada del Fortino, Piazza Alfieri, Corso Savona), Monale, Montechiaro, Villafranca.

I supermercati Gulliver di Asti (via Cavour), Montegrosso d’Asti e Castello di Annone.

Il Conad di Montegrosso d’Asti.

Il negozio Unes di Arensi a Mombercelli.

Il punto vendita Bon Pat di Fontanile.

Le farmacie Iglio di Belveglio, Porcellana di Montegrosso d’Asti e Guarnieri di Mombercelli.

Hanno inoltre aderito l’alimentari Biscione, i casalinghi Gambarutto, le Primizie e il negozio Quasso Margherita di Mombercelli.

Per informazioni contattare il numero 3803051910