Ponzano riparte dai Giardini diffusi il 22 e 23 maggio

Sabato 22 e Domenica 23 Maggio tanti eventi fra camminate, natura e le visite ai giardini in fiore di castelli e dimore storiche fra le colline Unesco

I maestosi giardini in piena fioritura di cinque castelli e ville storiche nel cuore delle colline Unesco del Piemonte segnano il momento della ripartenza degli eventi a Ponzano Monferrato dove nel weekend di sabato 22 e domenica 23 maggio si svolgerà la rassegna “Ponzano in… Giardini Aperti”. Un ritorno atteso e in linea con il trend che vede le attività en plein air ed il turismo

naturalistico al centro di una grande rivalutazione, complici il desiderio di evasione fuori porta e gli standard di sicurezza dati dagli eventi all’aperto.

Nel trionfo della primavera sulle colline che lambiscono due siti Unesco (i “Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato” e, per la vicinanza a Crea, i “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia”) si prospetta un programma tutto all’insegna della promozione del paesaggio e della ripartenza dalla natura, la più grande risorsa che questo angolo di Monferrato può offrire ai suoi visitatori.

“In questi scorsi mesi caratterizzati dalle chiusure – spiega il sindaco di Ponzano Monferrato Paolo Lavagno – non ci siamo fermati ed anzi abbiamo lavorato proprio per ripartire dalle nostre grandi risorse e dare un’ulteriore incentivo al turismo che verrà. Oltre alla continuità nella collaborazione con i proprietari dei nostri stupendi castelli e ville storiche e le recenti installazioni delle cornici panoramiche e della ‘Ballerina del Monferrato’, Ponzano è divenuto prima ‘Comune Fiorito’ ed ora anche ‘Comune amico delle api” per salvaguardare questa straordinaria risorsa che è indice di benessere del nostro ambiente. Infine, proprio negli scorsi giorni, alla presenza di Legambiente e del Parco del Po, abbiamo firmato il protocollo per divenire custodi delle orchidee selvatiche e raggiungere un nuovo obiettivo a favore della biodiversità del nostro territorio.”

Di questi interventi potrà godere il pubblico che nel weekend di sabato 22 e domenica 23 maggio raggiungerà Ponzano Monferrato per prendere parte ad un ricco programma di full immersion in fiori, arte e paesaggi e camminate nella natura.

Si comincerà sabato 22 maggio alle 9.30 con la partenza della prima camminata “Di Giardino in Giardino” in collaborazione con Nordic Walking Valcerrina: una passeggiata che è ormai tradizione e che potrà contare sull’accompagnamento di Augusto Cavallo sul percorso di circa 8 km fra vedute mozzafiato e scorci suggestivi che toccheranno le cinque dimore storiche inserite nel “Giardino diffuso” ponzanese, insignito già dieci anni fa della Denominazione Comunale promossa dal Club di Papillon. L’itinerario, che avrà inizio dalla piazza Unità d’Italia, è di facile approccio e si suggeriscono unicamente abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica. L’evento sarà su prenotazione (tel. 3394188277) per garantire il rispetto delle normative legate alla prevenzione da Covid-19: le iscrizioni si chiuderanno infatti al raggiungimento del numero massimo previsto e i partecipanti potranno accedere non solo ai giardini ma anche ad un pranzo da asporto con kit individuale curato dalla locale Pro Loco guidata da Sergio Pagliano.

Domenica 23 maggio alle ore 9.30 la camminata “Di Giardino in Giardino” concederà il bis (su prenotazione) con lo stesso programma del giorno precedente, per poter consentire ad un nuovo gruppo (altrettanto limitato nel numero di iscrizioni) di poter ammirare giardini e paesaggi ponzanesi e ricevere il “cestino dei camminatori”, il kit per pranzo individuale da asporto curato dalla Pro Loco. Dalle 14 alle 18 arriverà il momento dell’apertura dei giardini nel loro momento di massimo splendore: le aperture riguardano Villa Il Cedro, Dimora al Sagittario, Villa Larbel di Salabue, Castello di Ponzano ed il Castello di Salabue ai quali si aggiunge anche l’Azienda Vitivinicola Alemat con il suo Infernot. Saranno una decina gli operatori volontari ponzanesi addetti ad accogliere il pubblico e fornire loro informazioni durante le visite guidate. Per garantire la sicurezza i flussi saranno contingentati in base agli spazi di ogni giardino e in piazza Marconi presso l’Info Point sarà possibile ricevere informazioni in tempo reale sulla disponibilità di accesso alle singole ville per ridurre tempi di attesa. Il servizio d’ordine e vigilanza sarà curato dal Gruppo Alpini di Ponzano Monferrato guidato da Giuseppe Bianco e sul posto saranno presenti anche operatori a disposizione per facilitare le indicazioni circa le aree adibite a parcheggio. La giornata sarà inoltre l’occasione per scoprire fiori e tipicità di Ponzano e si potranno inoltre visitare e fotografare le cornici panoramiche posizionate dalle aziende Nazzari a Ponzano e Il Girasole a Salabue. Infine ad accogliere i turisti, dinanzi il Municipio, vi sarà la Ballerina del Monferrato, installazione fiorita inaugurata lo scorso anno che, proprio in questi giorni, ha cambiato look preparandosi a stupire gli amanti delle foto e dei selfie con una coloratissima veste primaverile.

Il pomeriggio della domenica sarà inoltre condito da due appuntamenti: alle 15 in piazza Europa il “Giardino delle Api”, laboratorio per conoscere e amare le api in compagnia di Andrea Caloja e, alle 16 presso Villa Il Cedro, “Arte, Natura e Fiori in Villa” con il Laboratorio di approccio alla ceramica con Ludi Bi e “Conoscere i fiori di Bach” con la dottoressa Alessandra Crova.

Per la partecipazione a tali eventi è necessaria la prenotazione al numero telefonico 366 2815499 o presso l’Info Point di piazza Marconi dove si potranno avere informazioni anche sulle visite ai giardini. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata e la data sarà comunicata in seguito.