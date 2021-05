“Non arretreremo di un solo passo” Agedo e Asti Pride in piazza a sostegno del DDL Zan

Lunedì 17 maggio (giornata internazionale contro l’omo-transfobia) le associazioni Agedo Asti-Alba (Associazione di genitori, parenti, amici di persone lgbt+) e Asti Pride saranno in piazza San Secondo, alle ore 18:30 per un flash mob per sostenere l’approvazione del DDL Zan anche al Senato.

“Come genitori Agedo – afferma l’associazione – da anni, rivendichiamo il diritto ad una tutela nei confronti dei nostri figli e figlie che quotidianamente sono vittime di odio e violenza di natura omo-transfobica. Siamo anche consapevoli che accanto ad una tutela penale (che punisce reati e non opinioni) sia necessario attivare interventi educativi e di promozione culturale e sociale per abbattere stereotipi e pregiudizi”.