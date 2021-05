Nel fine settimana si corre il Rally il Grappolo: le strade chiuse nell’Astigiano e le modiche alla viabilità a San Damiano

Nel fine settimana si corre il “5° Rally Il Grappolo”, manifestazione organizzata dalla ASD. San Damiano Rally Club e autorizzata dalla Provincia di Asti, con conseguente modifica della viabilità per le strade interessate dalla gara.

La Prefettura – UTG di Asti ha disposto per sabato 15 e domenica 16 maggio 2021 la chiusura al traffico delle strade interessate dalla prova di vetture e dalle 3 Prove Speciali di seguito elencate:

-SHAKEDOWN “Ferrere” (km 2.2) in programma sabato 15 maggio 2021

Comune interessato Ferrere: strada Collina San Defendente dalla Cappella San Defendente fino al bivio con località Montalcini Bosticchi, – SP 19/A: dal bivio con strada Collina San Defendente al bivio con strada Corsana fino alla borgata San Grato; L’orario di chiusura al traffico richiesto è dalle h. 9.00 alle h. 18.00 con apertura al traffico locale dalle h. 13,00 alle h. 14,00;

– P.S. 1- 4 “Ronchesio” (km 9,96) in programma domenica 16 maggio 2021

Comune interessato San Damiano d’Asti: strada comunale Ronchesio-Valle d’Orta-Gorzano, SP 12 dal bivio con strada Gorzano al bivio con strada borgata Stizza per proseguire nel comune di San Damiano d’Asti al bivio con borgata Valmolina, Via San Bernardo, borgata Torrazzo, Fraz. Rabini, borgata Valdoisa.

L’orario di chiusura al traffico richiesto è dalle h. 7.00 alle h. 17.00 con apertura al traffico locale tra il primo ed il secondo passaggio;

– P.S- 2-5 “Revigliasco” (km 12,94) in programma domenica 16 maggio 2021

Comuni interessati Revigliasco d’Asti, Celle Enomondo ed Asti: Comune di Revigliasco d’Asti: strada Cappellero, strada Salairolo, strada Arditi, strada San Sebastiano, – SP 13 via Gioberti, dal bivio con strada San Sebastiano al bivio con strada per Revigliasco; Comune di Celle Enomondo: strada Vaglierano, fino al confine comunale Comune di Asti: strada Vaglierano, strada Moncarletto, strada Val del Rei, strada Frazione Vaglierano, strada Valle delle Orfane, strada Madonna di Pompei fino ai pressi del civico 154.

L’orario di chiusura al traffico richiesto è dalle h. 8.00 alle h. 19.00 con apertura al traffico locale tra il primo ed il secondo passaggio;

– P.S- 3-6 “Ferrere (km 8,6) in programma per domenica 16 maggio 2021

Comune interessato Ferrere, da via San Giuseppe fino al bivio con strada Gherba per proseguire fino all’abitato di Gherba per 1,8 km, via Morena fino a via Montà, strada Collina San Defendente per 2,2 km. SP 19/A, dal bivio con strada Collina San Defendente al bivio con strada Corsana per proseguire fino alla borgata San Grato per 0,7 km.

L’orario di chiusura al traffico richiesto è dalle h. 10.30 alle h. 19.30 con apertura al traffico locale tra il primo ed il secondo passaggio.

Si ricorda a tutti che la manifestazione è stata organizzata ed autorizzata dagli Enti preposti ai sensi dell’art. 18 del D.P.C.M. 2 marzo 2021 che stabilisce che sono consentiti gli eventi e le competizioni a livello agonistico riconosciuti, con provvedimento del C.O.N.I., di preminente interesse nazionale gli sport individuali e di squadra organizzati dalle

rispettive federazioni sportive nazionali senza presenza di pubblico.

Il Rally il Grappolo ha come sede il comune di San Damiano d’Asti, per questo motivo è stata emessa l’ordinanza nr. 72 del Settore Polizia Municipale che prevede le seguenti modifiche alla viabilità

Da GIOVEDÍ 13 Maggio 2021, ore 24.00, a DOMENICA 16 Maggio 2021, ore 20.00

L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata

– in Via Industria, nella sua totalità su tutte le corsie.

Da VENERDI’ 14 Maggio 2021, ore 18.00, a DOMENICA 16 Maggio 2021, ore 20.00

L’istituzione del divieto di transito.

– In Via Industria, nella sua totalità su tutte le corsie,

Sulla corsia di sinistra sarà permesso il transito ai residenti, ai mezzi in ingresso o in uscita dalle attività presenti in loco, oltreché ai mezzi di soccorso;

Da VENERDI’ 14 Maggio 2021, ore 24.00, a DOMENICA 16 Maggio 2021, ore 21.00

L’istituzione del divieto di transito e sosta con rimozione forzata

– In Piazza Libertà, nella sua totalità, con deviazione del traffico veicolare proveniente da corso Roma in Via San Giuseppe, con l’apposizione di idonea segnaletica all’altezza di via

Lamarmora.

Da SABATO 15 Maggio 2021, ore 16.00, a DOMENICA 16 Maggio 2021, ore 21.00

L’istituzione del divieto di transito e sosta con rimozione forzata

– In Via San Vincenzo

Da SABATO 15 Maggio 2021, ore 14.00 a DOMENICA 16 Maggio 2021, ore 22.00

L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata.

– In Frazione Gorzano, su tutta la Piazza di fronte alla Chiesa.

Da SABATO 15 Maggio 2021, ore 06,00, a DOMENICA 16 Maggio 2021, ore 20.00

L’istituzione del divieto sosta con rimozione forzata

– In Via Hope, da Via San Martino a Via San Lorenzo.

DOMENICA 16 Maggio 2021, dalle ore 16.00 alle ore 20,00

L’istituzione del divieto di transito (residenti inclusi)

– In Via Hope, da Via San Martino a Via San Lorenzo.

DOMENICA 16 Maggio 2021, nel periodo di transito delle auto da gara dopo i passaggi in

pedana, ad inizio e fine manifestazione

L’istituzione del divieto di transito, eccetto residenti, mezzi di soccorso e autorizzati, che potranno circolare nei due sensi di marcia delle seguenti vie, con accesso esclusivamente dai rispettivi Baluardi:

– Via Bottallo, Gardini, Pellico, Micca, Mattio Franco, Beccaria, Balbo.