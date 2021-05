L’importanza di recensioni e comparazione prodotti per i consumatori

Sul web c’è uno strumento che, ormai da anni, ha fatto la propria comparsa diventando un valido alleato per i consumatori: la comparazione dei prodotti, unita alla recensione degli stessi da parte di altri utenti. Due modalità differenti e complementari di conoscere a fondo un servizio / prodotto prima di acquistarlo.

Internet da questo punto di vista è un alleato strategico per chiunque sia alla ricerca di opinioni di varia natura: diversi studi hanno mostrato come, prima di effettuare un acquisto, la quasi totalità dei consumatori moderni si rivolga al web per ricercare informazioni su ciò che si sta per acquistare.

Quello di consultare l’oracolo del web è, ormai, uno dei criteri maggiormente seguito dagli internauti di ogni latitudine e di tutte le fasce di età. Alla base di questo comportamento ci sono due fattori da considerare a fondo: il bombardamento pubblicitario cui siamo sottoposto, con annessa mancanza di fiducia verso tutto ciò che viene promosso; e la grandissima concorrenza, in quasi tutti i campi.

I portali di comparazione

I portali di comparazione, così come quelli di recensione di prodotti, nascono con questa finalità: se ad esempio si sta cercando un prodotto da acquistare o si ha già un’idea vaga ma si vuole raccogliere qualche informazione in più, è possibile ad esempio trovarlo su scegliconcura.it, tanto per citare uno dei molti portali di riferimento sul web. Comparazione e recensione sono comunque strumenti che seppur complementari hanno caratteristiche differenti:

– Comparazione: i portali di comparazione servono per fornire all’utente un elenco di prodotti riferiti ad un dato servizio. L’esempio per antonomasia è Facile.it, dove un consumatore può ricercare ad esempio una assicurazione per la propria auto inserendo i dati di riferimento. Con un semplice click si visualizzerà una schermata contenente tanti risultati, elencati in ordine di prezzo e con annessi i servizi inclusi. Un modo di scegliere consapevole, avendo davanti agli occhi l’elenco dei prodotti.

– Recensione: altro discorso è quello relativo alle recensioni. In questo caso l’utente ha già scelto quale prodotto o servizio acquistare, non ha bisogno di compararlo con altri, ma vuole avere pareri proprio su quello. Ecco allora che leggere recensioni di altri utenti che lo hanno già acquistato può essere la chiave migliore. Attenzione alle recensioni finte, una piaga del web proprio come le fake news lo sono per il mondo dell’informazione.