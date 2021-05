Castelnuovo Don Bosco, all’Andriano un concorso fotografico “per non perdere il senso del bello”

La classe seconda, dell’indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”, dell’IIS Andriano di Castelnuovo Don Bosco ha avuto l’idea di indire un concorso fotografico.

Alla domanda “Perché un concorso fotografico a scuola?“, le studentesse hanno risposto “Da più di un anno ormai viviamo la stessa situazione, per molti limitante a livello quotidiano, si vedono e si frequentano gli stessi posti, e il timore è che si sia smesso di guardarsi intorno, perdendo il senso del bello. Se la bellezza è legata alla scoperta e all’avere occhi nuovi in posti nuovi, allora bisogna far qualcosa per non dimenticarsi di ricercarla ogni giorno, nel mondo intorno a noi e oltre noi, nonostante la pandemia. Diventare ricercatori del bello, far sì che gli studenti diventino attori di questa ricerca è lo scopo del concorso fotografico”.

Al concorso potranno partecipare tutti gli studenti e tutti gli insegnanti della scuola con immagini devono essere originali, che possono essere anonime o con pseudonimi e accompagnate da frasi o citazioni.

Le cinque categorie del concorso sono: Natura e paesaggi, Divertimento, Emozioni, Hobbies, Human creation. Alla fine del concorso ci sarà una mostra, le foto si potranno visionare online e per gli studenti e insegnanti della scuola in presenza, dal vivo.

I partecipanti dovranno inviare le foto all’indirizzo concorso.fotografico@ipsiaandriano.it, entro il 21 Maggio.