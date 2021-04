Successo per la raccolta fondi con mini giardini a sostegno della Croce Rossa di Asti

Il progetto di raccolta fondi “Diltelo con un fiore… fai sbocciare la solidarietà”, promosso dall’Associazione Sindrome X-Fragile Piemonte e Centro Diurno Santo Spirito di Asti in favore della Croce Rossa di Asti, si è concluso nel migliore dei modi, questa mattina, quando una delegazione delle associazioni è stata gentilmente ricevuta dai volontari della Cri Asti a cui è stato consegnato il ricavato delle offerte provenienti dalla vendita di mini-giardini totalmente realizzati a mano.

Sono stati raccolti 500 euro che andranno a contribuire all’acquisto, da parte della Croce Rossa, di un nuovo mezzo per il trasporto di persone con disabilità.

Per i ragazzi dell’associazione e gli ospiti del Centro Diurno è stato un progetto che li ha tenuti occupati in maniera utile e produttiva per più di due mesi, progetto che è stato pensato e realizzato dalla base e vissuto fino alla sua conclusione, avvenuta nel migliore dei modi, accompagnata da un’enorme iniezione di autostima e consapevolezza.

Tutto lo staff educativo con i ragazzi dell’Associazione X-Fragile Piemonte e del Centro Diurno Santo Spirito ringraziano di cuore tutti coloro che hanno sostenuto il progetto e contribuito al suo epilogo positivo.