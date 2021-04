Mobilità sostenibile: sul web è boom di ricerche per le ebike

Nel corso degli ultimi anni un numero sempre crescente di persone sta iniziando ad avere a cuore due cause molto importanti e, a ben vedere, strettamente collegate tra loro: quella ambientale da una parte, quella di uno stile di vita più corretto dall’altra. Infatti spesso e volentieri coltivare abitudini personali più sane finisce col contribuire alla difesa della salute dell’intero pianeta.

È il caso, ad esempio, di un approccio più green alla mobilità: questo vuol dire, ad esempio, diminuire il numero di automobili per famiglia allo stretto necessario, ma anche utilizzare i mezzi pubblici quando possibile e, ovviamente, prediligere gli spostamenti a impatto zero.

In questo senso, dunque, non sorprende come il 2020 e il primo trimestre del 2021 abbiano fatto registrare un incremento della vendita delle ebike, veicoli a due ruote con pedalata assistita e motore elettrico, perfetti sia per gite fuori porta che per gli spostamenti in città.

In tal senso i numeri relativi alle ricerche e agli acquisti online parlano chiaro: negli ultimi mesi sono davvero tantissime le persone che hanno deciso di acquistare una ebike, sia per le tante offerte e gli incentivi disponibili, sia per gli evidenti vantaggi offerti da queste biciclette.

Come funziona una ebike

Prima di entrare nel dettaglio delle offerte e dei partner presso cui comprare un’ottima ebike, è sicuramente utile spiegare in maniera più dettagliata come funzioni questo genere di prodotto.

Ebbene, l’ebike lavora esattamente come una bicicletta “classica”, con l’aggiunta però di un motore elettrico integrato, che viene di solito collocato in uno dei due mozzi. Questo motore serve ad aiutare la pedalata, riducendo così lo sforzo di chi si trova alla guida.

Ovviamente, il motore elettrico può essere attivato all’occorrenza e, in certi modelli, è anche possibile selezionare il livello di assistenza elettrica di cui si vuole usufruire: ad esempio, durante una leggera salita è possibile richiedere il 50% di assistenza, mentre in eventuali tratti impervi la collaborazione del motore può ridurre la fatica della pedalata addirittura del 300%.

Di media le ebike raggiungono una velocità massima di circa 25 chilometri l’ora ed hanno un’autonomia che si muove tra le 3 e le 5 ore: quest’ultima, come è facile immaginare, dipende sia dai singoli modelli che, soprattutto, dal tipo di ricorso che si fa alla pedalata assistita durante l’uso.

Un’ebike può venire ricaricata in un lasso di tempo che, ancora una volta, di solito varia tra le 3 e le 5 ore e questo genere di batterie tendenzialmente garantisce circa 1.000 cicli completi di ricarica con autonomia completa.

Dove comprare un’ebike

Al giorno d’oggi, è possibile comprare una ebike anche senza dovere uscire di casa. È infatti sufficiente visitare un portale specializzato nell’attrezzatura sportiva, come per esempio Botteroski, per potere scegliere tra decine di modelli: si va, infatti, dalle biciclette elettriche base alle ebike MTB, pensate appositamente per gli appassionati del trekking.

Molto richieste anche le ebike pieghevoli, semplicemente perfette per gli spostamenti cittadini e comodissime da riporre sia in casa che sul posto di lavoro.

Si consideri infine che questo genere di mezzi green spesso e volentieri è protagonista di offerte e incentivi davvero molto interessanti. In tal senso, basti ricordare che durante il 2020 il Governo italiano ha lanciato una campagna di bonus mobilità legati proprio all’acquisto di bici elettriche che permetteva di recuperare addirittura il 60% del valore del proprio veicolo, a fronte di una spesa che poteva raggiungere un massimo di 500 euro. Una vera e propria opportunità, che non a caso ha avvicinato migliaia di cittadini del nostro paese al mondo della pedalata assistita.