“Grazie al personale dell’Ospedale di Asti che mi ha curato davvero con competenza, attenzione e con grande umanità”

Riceviamo e pubblichiamo.

“Nei giorni scorsi, come tanti sfortunati concittadini astigiani sono stato colpito dal Covid-19 e, sebbene sia ancora relativamente giovane, dopo qualche giorno ho dovuto essere ricoverato urgentemente presso l’Ospedale “Cardinale Massaia” della nostra città per una crisi respiratoria acuta.

Ora che sono tornato a casa desidero ringraziare con queste brevi parole tutto il personale, a partire da quello del Pronto Soccorso, ma, in particolare, i medici, gli infermieri e il personale di assistenza del Reparto di Malattie Infettive, dove sono stato curato con grande professionalità, dedizione e, soprattutto, umanità.

Davvero grazie, siete stati un esempio di vera solidarietà e competenza in un momento difficile ed era per me doveroso darne pubblicamente atto, indicandovi quale esempio”.

Angelo Lano