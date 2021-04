Asti, Andrea Russi lascia la presidenza di Web Family Italia

Una scelta improvvisa arriva a sconvolgere il vertice della Web Family Italia, l’associazione dei piccoli negozianti astigiani che in questi anni ha elaborato diversi progetti per il rilancio economico della città.

Ieri, con un messaggio rivolto ai soci del gruppo, il presidente e il fondatore, Andrea Russi, ha lasciato la guida dell’associazione. “È un periodo dove sto ristrutturando la mia vita, con nuovi progetti e sfide e non posso più dirigere il progetto come prima. È stata una decisione sofferta ma consapevole – afferma Russi – resterò comunque a dare una mano e a vigilare sullo spirito fondante, nel nuovo consiglio in qualità di socio fondatore. Il mio augurio che che alcuni soci storici e di buona volontà, possano responsabilmente prendere in mano il progetto continuando a portarlo avanti”.

Presto sarà convocata un’ assemblea straordinaria per definire il futuro dell’associazione. In caso di mancati candidati si procederà allo scioglimento.